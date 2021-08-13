З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 31,67 грн за літр, дизпалива – 28,64 грн за літр.

Міністерство економіки України знизило граничну вартість бензинів на 19 копійок - до 26,67 грн за літр.

Про це повідомляється на сайті міністерство.

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Разом з тим вартість дизельного палива знизилася на 60 копійок - до 21,64 грн за літр.

З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 31,67 грн за літр, дизпалива – 28,64 грн за літр.

Держрегулювання цін:

14 травня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизельне паливо.

Згідно з документом, встановлено рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище 7 грн за літр і бензину – не вище 5 грн за літр.

Здійснювати розрахунки зобов'язали "Нафтогаз України", який повинен їх надавати Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.

Автор: Ігор Орел