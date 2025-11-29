Деякі авіаперевізники припинили продаж квитків на найближчий тиждень.

Авіакомпанії по всьому світу скасували сотні рейсів через серйозну помилку в програмному забезпеченні літаків європейського виробника Airbus SE. Про це пише Bloomberg.

Мова йде про найпопулярніший літак Airbus – A320. За словами виробника, необхідне виправлення може торкнутися загалом понад 6500 літаків.

Зокрема, колумбійська компанія Avianca SA заявила, що понад 70% її флоту зазнало впливу і що вона припиняє продаж квитків до 8 грудня. Японська компанія ANA Holdings Inc. скасувала 95 рейсів у суботу, що торкнулося приблизно 13 200 пасажирів.

Термінове оновлення програмного забезпечення, запроваджене Агентством з авіаційної безпеки Європейського Союзу в п'ятницю, було зроблене після недавнього інциденту з літаком JetBlue Airways Corp., який показав, що "інтенсивне сонячне випромінювання" може пошкодити дані, які допомагають підтримувати функціонування систем управління польотом.

Інцидент з літаком JetBlue стався 30 жовтня, коли борт зазнав комп'ютерної несправності, що призвело до раптового несподіваного зниження без втручання пілота. Ніхто не постраждав, і літак змінив курс. Розслідування виявило, що один з комп'ютерів елеронів-елеваторів літака, відомий як ELAC 2, працював з несправністю.

Це відкриття є серйозною проблемою для Airbus, враховуючи, що літаки сімейства A320 є найпопулярнішими літаками компанії, яких експлуатується понад 11 000. Несподівана вимога щодо оновлення стала неприємною новиною і для авіакомпаній, особливо тих, які залежать від Airbus як єдиного постачальника літаків.

Що відомо про модель A320 від Airbus

A320 конкурує з моделлю 737 компанії Boeing Co., і ці дві серії літаків є основними робочими конячками цивільної авіації.

A320 літає за допомогою так званої технології fly-by-wire, яка базується на електронних сигналах, а не на гідравлічних механізмах. Система ELAC допомагає керувати критичними параметрами польоту, такими як спрацьовування стабілізатора, і забезпечує дотримання літаком встановлених меж польоту, запобігаючи надмірним або випадковим сигналам.

Airbus представив цей літак наприкінці 1980-х років, і його шалений успіх зробив європейського виробника літаків № 1 у світі, випередивши Boeing. Сьогодні сімейство A320 включає меншу модель A319, класичний A320 і більший та все більш популярний A321.

Бортове програмне забезпечення стає все більш важливим для стабільності польоту сучасних літаків, а несправність системи може мати катастрофічні наслідки. Кілька років тому Boeing зазнав двох аварій поспіль, пов'язаних з його новітнім літаком 737 Max, після того, як програмне забезпечення MCAS дало збій під час польоту.

