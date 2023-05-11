Майже кожен десятий новий легковий автомобіль, що в квітні поповнив український автопарк – китайського походження.

Українці в квітні придбали 509 нових легкових авто, виготовлених у Китаї.

Як повідомляє "Укравтопром", майже кожен десятий новий легковий автомобіль, що у минулому місяці поповнив вітчизняний автопарк був китайського походження (китайської марки, або не китайської марки, але виготовлений в КНР).

Зазначається, що абсолютна більшість (2/3) цих легковиків з Китаю були електромобілі. Ще 30% - бензинові авто, а автівок з дизельними двигунами було лише 2%. Незначна решта – це гібридні та авто з газобалонним обладнанням автомобіля (ГБО).

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Найпопулярнішими моделями китайського виробництва у квітні стали: 1. Volkswagen ID.4 - 129 од.; 2. Dongfeng/Honda M-NV - 53 од.; 3. Chery Tiggo 4 - 43 од.; 4. Volkswagen ID.6 - 36 од.; 5. Chery Tiggo 2 - 32 од.

Новини авторинку

Як повідомляв УНІАН, на ринку нових легковиків в Україні в квітні з суттєвим відривом першу позицію займає Renault Duster. На другому серед українців місці за популярністю посідає Toyota RAV-4.

Також у квітні на українському ринку нових комерційних вантажних автомобілів було реалізовано 931 авто, що є найкращим результатом за останні 13 місяців. У порівнянні з торішнім квітнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшилися майже втричі, а відносно березня – на 16%.

Всього з початку 2023 року український парк вантажних і спец. автомобілів поповнили 3167 нових автмобілів, що на 36% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Крім того, в Україні протягом 1 кварталу 2023 року зареєстрували 11,2 тис. нових легкових автомобілів. З першої десятки вибули такі марки як - Chery, Mitsubishi, Nissan, Peugeot. У той же час поліпшили свої позиції і увійшли в ТОП-10 - BMW, Suzuki, Mazda, Lexus.

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