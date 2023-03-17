Вартість оренди менших суден класу Aframax зростає в міру того, як кількість вільних танкерів стає все менше.

Цього місяця Європа збирається імпортувати рекордну кількість американської нафти, дедалі більше покладаючись на більші танкери. Це пов'язано з тим, що санкції проти російської нафти змінюють глобальні торгові шляхи.

Судна, які перевозять 1,84 мільйона барелів на день, мають прибути зі США в березні, свідчать дані відстеження танкерів, зібрані Bloomberg. Тим часом менші судна стають дорогими, оскільки для транспортування російської нафти до Азії їх бронюють більше.

Торговельний бум є ще одним побічним продуктом війни Росії в Україні і запроваджених Заходом санкцій, пише Bloomberg. Імовірно, ця зміна зробить флот менш ефективним, тим самим скоротивши загальну кількість танкерів, які транспортують близько 40% світової нафти.

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Загалом 11 супертанкерів, відомих як Very Large Crude Carriers, або VLCC, і 16 суден класу Suezmax мають прибути до Європи зі США цього місяця. Зараз ці великі кораблі перевозять близько 60% сирої нафти на маршруті, порівняно з 37% рік тому. Супертанкери можуть перевозити приблизно 2 мільйони барелів нафти, тоді як Suezmax можуть перевозити близько 1 мільйона.

Зазвичай для транспортування використовуються навіть менші кораблі, відомі як Aframax - місткістю близько 700 тисяч барелів. Частково це пов'язано з тим, що в Європі є лише кілька портів, які можуть приймати супертанкери, які зазвичай призначені для найдовших подорожей по всьому світу.

Однак сьогодні Aframax є дефіцитом, оскільки трейдери бронюють судна для транспортування все більшої кількості російської нафти до Азії. Великі імпортери, такі як Китай та Індія, набирають великі обсяги, оскільки західні покупці відмовилися від вантажів через санкції проти Москви за вторгнення в Україну.

У результаті зміни тепер відносно дешево наймати найбільші кораблі для перевезення сирої нафти зі США до Роттердама. За словами Віктора Катони, провідного аналітика з нафти компанії Kpler, для супертанкера ця вартість становить приблизно 2,70 долара за барель нафти. Для Aframax на тому ж маршруті це приблизно 8,50 долара за барель.

Крім того, все більше американських суден Suezmax прибувають до Європи частково заповненими, оскільки це все ще дешевший варіант, ніж бронювання Aframax з розрахунку за барель.

Санкції проти російської нафти

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2022 року набуло чинності нафтове ембарго ЄС проти Росії. Санкції передбачають заборону на експорт російської нафти, якщо її ціна буде вище "стелі", яка була встановлена Радою ЄС на рівні $60 за барель. Стеля цін означає, що країни Євросоюзу, Велика Британія, США, Канада, Японія і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з морським транспортуванням російської нафти, лише в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або менше.

Щоб допомогти РФ обійти санкції, з'явився тіньовий флот танкерів. Зокрема, з початку 2023 року з одного танкера на інший у затоці Лаконікос біля Греції перекачали щонайменше 23 млн барелів російської нафти та додаткових обсягів очищеного палива.

Спочатку з'явилася невелика армада нафтових танкерів, щоб допомогти Росії обійти санкції. А вже зараз сотні суден із паливом намагаються приховати від сторонніх очей, куди вони прямують. Російський флот "тіньових" нафтових танкерів стає проблемою для всіх інших - вартість фрахту зростає через зменшення кількості вільних суден на ринку.

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