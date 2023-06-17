Тримісячна програма бета-тестування стартувала цього тижня.

Автовиробник Mercedes-Benz використовує службу Azure OpenAI від Microsoft, щоб інтегрувати ChatGPT до голосового асистента в своїх автомобілях.

Як повідомляє Engadget, спочатку він буде доступний в рамках тримісячного бета-тестування для клієнтів із США у деяких моделях автомобілів. Але в Mercedes кажуть, що в майбутньому розглянуть можливість ширшого та більш постійного впровадження.

Інтеграція ChatGPT може зробити так, що голосовий помічник автовиробника "Hey Mercedes" замість відповідей на прості й заздалегідь запрограмовані команди зможе вести природні розмови практично на будь-яку тему, зокрема, й ставити контекстні питання. Крім того в Mercedes додають, що "досліджують" плагіни ChatGPT, які дозволяють виконувати такі завдання, як бронювання столиків у ресторані чи бронювання квитків у кіно природною мовою.

Mercedes і Microsoft рекламують "безпеку, конфіденційність і надійність" Azure для захисту даних корпоративного рівня. Тим не менш, компанії уточнюють, що ваші розмови будуть "зберігатися в інтелектуальній хмарі Mercedes-Benz, де вони анонімізуються та аналізуються". "Іншими словами, припустімо, що люди прослуховуватимуть ваші записи для навчання та аналізу даних, тому будьте обережні, не розповідаючи щось приватне або те, що може ідентифікувати вас особисто", - зазначає Engadget.

Тримісячна бета-версія розпочалася 16 червня і охопить лише обрані моделі автомобілів Mercedes, у яких встановлена інформаційно-розважальна система MBUX.

ChatGPT - що відомо

Як повідомляв УНІАН, поширеність штучного інтелекту різко зросла в останні роки. А системи накшталт чат-боту ChatGPT швидко стали частиною повсякденного життя.

Успіх ChatGPT і таких інструментів для створення зображень, як Midjourney, посилив "гонку озброєнь" зі штучним інтелектом між відомими технологічними гігантами Microsoft і Google. Перший підтримує програмне забезпечення OpenAI, а його другий розробляє власний чат-бот Bard. Тим часом у США вивчають можливості регулювання технологій штучного інтелекту, зокрема ChatGPT, через побоювання їхнього впливу на освіту та нацбезпеку.

Нещодавно стало відомо, що Android-виробники незабаром планують впроваджувати ChatGPT в смартфони на рівні ОС. Зокрема, китайська компанія Infinix може стати першою, яка інтегрує чат-бота в свої девайси.

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