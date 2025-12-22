Концепт орієнтований на досягнення крейсерської швидкості близько 520 км/год.

Європейська Leonardo виконала перший політ демонстратора конвертоплана нового покоління Next Generation Civil Tiltrotor – Technology Demonstrator (NGCTR-TD). Про це компанія повідомила у мережі X.

Політ відбувся 19 грудня 2025 на підприємстві Cascina Costa на півночі Італії. Це були короткі випробування апарата у режимі висіння, призначені для перевірки його стійкості та загальної працездатності систем перед переходом до більш тривалих випробувань.

У Leonardo наголосили, що перший політ – це лише початок поетапної льотно-випробувальної кампанії, під час якої діапазон режимів польоту поступово розширюватиметься.

Під час наступних вильотів інженери будуть зосереджені на перевірці окремих підсистем, а потім на більш складних профілях польоту, включаючи переходи між "‎вертолітним"‎ та "‎літаковим"‎ режимами.

Сам апарат розробили в рамках фінансованої ЄС ініціативи Clean Sky 2, яка направлена на зміцнення промислової аерокосмічної бази Європи. На думку фахівців, перший політ NGCTR-TD – це важливий крок вперед у питанні європейського технологічного суверенітету.

Передбачається, що випробувані на демонстраторі технології будуть використані в майбутніх поколіннях високошвидкісних цивільних конвертопланів великої дальності.

NGCTR-TD орієнтований на досягнення крейсерської швидкості близько 520 км/год та на дальність польоту близько 1850 км. Ці показники значно перевершують можливості традиційних гелікоптерів і наближають апарат до можливостей регіональних турбогвинтових літаків.

