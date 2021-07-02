Латвійська авіакомпания Air Baltic запустила авіарейси із Риги (Латвія) в міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького.
Про це повідомляється на сторінці Державного підприємства з обслуговування повітряного руху («Украерорух») в соцмережі Facebook.
“Латвійський національний перевізник Air Baltic відновив авіасполучення між Ригою та Львовом. Уночі 2 липня на летовище імені Данила Галицького вперше завітав літак Airbus A220-300 авіакомпанії Air Baltic”, - сказано в повідомленні.
За інформацією на сайті перевізника, рейси до Львова виконуватимуться до кінця жовтня двічі на тиждень – по п’ятницях та неділях.
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