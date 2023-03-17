Тепер назва українізована і позбавлена імперського варіанту.

Українці обрали варіант перейменування "Південної залізниці". Тепер вона буде мати назву "Харківська", повідомляє віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

Опитування відбувалося на платформі Дія. У ньому взяли участь понад 860,4 тисячі українців.

Переможний варіант "Харківська залізниця: обрали 39% респондентів – 335,6 тисяч людей.

Відео дня

Загалом було представлено чотири варіанти. Найменше підтримки отримала назва "Слобідська залізниця" – 57,4 тисячі голосів. Друге і третє місце у голосуванні посіли "Слобожанська" і "Східна" залізниці: відповідно 234,7 тисячі та 232,5 тисяч респондентів обрали ці варіанти.

"Опитування відбулося в межах масштабного проєкту Укрзалізниці "Залізна українізація". Головна мета — повністю дерусифікувати українські залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів. Надалі будуємо електронну демократію в Дії", - повідомляється в Telegram платформи Дія.

"Укрзалізниця" та відмова від російського: що відомо

У лютому цього року "Укрзалізниця" оголосила про трирічну програму "Залізна українізація". Її мета позбутися від імперських та російських назв і позначень на будь-яких об'єктах залізничного транспорту.

Нещодавно українці проголосували і за зміну назви "Південно-Західної залізниці". У тому опитуванні взяли участь 1,1 мільйона респондентів.

Процес перейменування регіональних філій буде завершено в 2023 році.

Вас також можуть зацікавити новини: