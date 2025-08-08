В УЗ порадили звернути увагу на зручні пересадки в Івано-Франківську для подорожей у гори.

"Укрзалізниця" призначила ще два поїзди з Києва до Івано-Франківська, завдяки яким пасажири отримають 1028 додаткових місць щодоби в обидва боки.

Як повідомила прес-служба УЗ, зокрема з 19 серпня курсуватиме новий денний поїзд №751/752 Київ - Івано-Франківськ, сформований з сидячих вагонів-трансформерів 1-го та 2-го класу, графік його руху - щоденно, окрім середи

Так, поїзд №751/752 Київ – Івано-Франківськ рухатиметься за таким графіком:

Відео дня

відправлення з Києва: 08:27;

зупинка у Львові: 15:01–15:20;

прибуття до Франківська: 17:20.

Поїзд №752/751 Івано-Франківськ – Київ:

відправлення з Франківська: 09:30

зупинка у Львові: 11:30–11:50

прибуття до Києва: 18:38

"Зверніть увагу: з 25 серпня по 4 вересня прибуття до Києва - о 18:04", - наголосили в УЗ.

Також з 18 серпня курсуватиме поїзд №149/150 Івано-Франківськ — Київ. Він складатиметься з тих же вагонів-трансформерів, що й поїзд №751, але вже в купейному форматі.

Поїзд №150/149 Івано-Франківськ – Київ відправлятиметься о 21:32, прибуватиме о 07:10. Поїзд №149/150 Київ – Івано-Франківськ відправлятиметься о 20:29, прибуватиме о 05:39

Також в "Укрзалізниці" порадили звернути увагу на зручні пересадки в Івано-Франківську для подорожей у гори.

"Для тих, хто прямує до Яремчі, Татарова, Ворохти, Ясіні або Рахова, з'явиться додаткова можливість дістатися навіть у разі відсутності місць на прямі потяги", - ідеться в повідомленні.

Так, із нічного експреса №149/150 можна пересісти на приміський поїзд №6404/6403 Івано-Франківськ - Яремче, а далі - поїзд №6441 Коломия - Ділове

Із денного поїзда №751/752 - пересадка на: приміський дизель-поїзд №6402/6401 Івано-Франківськ - Ворохта. Ця опція працює в обидва боки - і з поверненням до Києва.

"Укрзалізниця" - інші новини

У літній період в Україні традиційно зростає попит на залізничні пасажирські перевезення в напрямку Карпат та до моря. Порівняно з міжсезонням кількість запитів на популярні напрямки зросла в рази, а заповненість поїздів за всіма напрямками становить 95-100%.

"Укрзалізниця" увійшла у найпіковіший серпневий сезон залізничних перевезень. За багатьма напрямками реєструється понад 4-5 запитів на 1 доступне місце. Так, кількість пасажирів дитячих груп у поїздах УЗ минулого тижня була еквівалентна майже всьому населенню Жмеринки (33,3 тисячі осіб).

Вас також можуть зацікавити новини: