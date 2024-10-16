"Укрзалізниця" призначила ще два додаткових потяги на популярні напрямки на час канікул для дитячих груп та інших пасажирів.
"Продовжуємо забезпечувати подорожі для дитячих груп та інших пасажирів на шкільні канікули і призначаємо ще два додаткових поїзда в найзатребуваніших напрямках", - повідомила прес-служба перевізника.
Так, поїзд №213/214 Київ - Ужгород відправиться з Києва 25 та 27 жовтня, везучи на борту рекордну кількість дитячих груп, для яких і призначені ці два рейси.
В зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправиться 26 та 28 жовтня о 20:20 та прибуде до столиці о 10:06. Зазначається, що квитки на ці рейси вже в продажу
Поїзд Інтерсіті+ №777/778 Київ - Львів відправлятиметься з Києва 25, 26 та 31 жовтня о 6:54 та прибуватиме до Львова о 13:12. В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 13:50 та прибуватиме до Києва о 20:02.
Додаткові рейси поїздів - останні новини
З наближенням осінніх канікул "Укрзалізниця" періодично повідомляє про призначення додаткових рейсів популярних поїздів. Так, вже призначено додаткові рейси поїзда № 239/240 Київ - Кам’янець-Подільський – Київ, продаж квитків уже розпочато.
Також на час шкільних канікул призначено додаткові потяги на напрями, які мають попит в українців - Київ-Одеса-Київ та Львів-Київ-Львів.