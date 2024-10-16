Додаткові рейси призначені для дитячих груп та інших пасажирів.

"Укрзалізниця" призначила ще два додаткових потяги на популярні напрямки на час канікул для дитячих груп та інших пасажирів.

"Продовжуємо забезпечувати подорожі для дитячих груп та інших пасажирів на шкільні канікули і призначаємо ще два додаткових поїзда в найзатребуваніших напрямках", - повідомила прес-служба перевізника.

Так, поїзд №213/214 Київ - Ужгород відправиться з Києва 25 та 27 жовтня, везучи на борту рекордну кількість дитячих груп, для яких і призначені ці два рейси.

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В зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправиться 26 та 28 жовтня о 20:20 та прибуде до столиці о 10:06. Зазначається, що квитки на ці рейси вже в продажу

Поїзд Інтерсіті+ №777/778 Київ - Львів відправлятиметься з Києва 25, 26 та 31 жовтня о 6:54 та прибуватиме до Львова о 13:12. В зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 13:50 та прибуватиме до Києва о 20:02.

Додаткові рейси поїздів - останні новини

З наближенням осінніх канікул "Укрзалізниця" періодично повідомляє про призначення додаткових рейсів популярних поїздів. Так, вже призначено додаткові рейси поїзда № 239/240 Київ - Кам’янець-Подільський – Київ, продаж квитків уже розпочато.

Також на час шкільних канікул призначено додаткові потяги на напрями, які мають попит в українців - Київ-Одеса-Київ та Львів-Київ-Львів.

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