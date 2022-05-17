Потяг Skoda курсуватиме з Києва до Чернігова й у зворотному напрямку майже щодня.

"Укрзалізниця" з 19 травня запускає електропотяг Skoda за маршрутом Київ-Чернігів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" запускає електропоїзд Skoda на маршруті Чернігів-Київ-Чернігів та подовжує маршрут іншого поїзда сполученням Чернігів - Київ до Вінниці якісними та сучасними вагонами МПЛТ", - йдеться в повідомленні.

Так, з 19 травня щоденно, крім вівторків, курсуватимуть: регіональний потяг №708/707 Київ-Чернігів. Відправлення з Києва о 9:26, прибуття до Чернігова - о 12:35.

Зворотно, з Чернігова, виїжджатиме потяг №710/709, відправлення о 13:00, прибуття до Києва - о 16:17.

Крім того, з 19 травня щоденно курсуватиме потяг №702/701 Вінниця - Чернігів. Він відправлятиметься з Вінниці о 13:27 і прибуватиме до Чернігова о 20:21. Також автоматично додається сполучення №701 Київ - Вінниця (відправлення зі ст. Дарниця о 8:52, прибуття до Вінниці о 12:43) та №704/703 Чернігів - Київ (відправлення з Чернігова о 7:23, прибуття до Києва о 10:41).

Як повідомляв УНІАН, з 20 травня "Укрзалізниця" призначила регіональний експрес №771/772 Київ – Хмельницький.

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