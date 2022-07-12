Військово-Морські Сили ЗС України долучились до організації забезпечення перевезень цивільними суднами.

За останні 4 доби шістнадцять торговельних суден уже пройшли каналом гирла Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море і очікуватимуть на завантаження українським зерном.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Ще понад 90 суден чекають на рейді каналу Суліна своєї черги аби зайти саме в українські порти. Всього на рейді румунського каналу Суліна знаходиться 135 суден.

Прохід гирлом Бистре до українських Дунайських портів ("Ізмаїл", "Рені" та "Усть-Дунайськ"), став можливим два дні тому завдяки звільненню від російських військ острова Зміїний.

"За останні 4 доби вже 16 суден пройшли через гирло Бистре. Плануємо зберігати такий темп. Відновлення судноплавства цим каналом важливий крок, що також дозволить розвантажити рейд каналу Суліна та прискорити експорт зернових. На жаль, наразі його пропускна здатність та організація роботи на цьому каналі дають можливість приймати лише 4 судна при необхідності щонайменше 8 суден на добу", – повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков.

За його словами, паралельно з цим міністерство веде переговори з румунськими колегами та представниками Єврокомісії стосовно збільшення кількості проходжень через Сулінський канал.

"За цих умов та наявності шляху через гирло Бистре очікуємо, що протягом тижня скупчення суден на рейді буде ліквідоване та ми зможемо наростити щомісячний експорт зернових на 500 тис. тонн", – додав Васьков.

Військово-Морські Сили ЗС України долучились до організації забезпечення перевезень цивільними суднами.

На сьогодні через блокаду морських портів, на які до повномасштабного вторгнення припадало орієнтовно 80% експорту аграрної продукції України, вивезення продовольства відбувається виключно через Дунайські порти, залізничні та автомобільні пункти пропуску на західних кордонах.

Їх пропускної здатності наразі недостатньо для повноцінної заміни морських портів. Зокрема, в червні наявними логістичними маршрутами вдалося експортувати орієнтовно 2,5 млн тонн продукції, в той час як місячна потреба в експорті такої продукції становить 8 млн тонн.

Звільнення Зміїного

30 червня після вогневих ударів українськими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний російські військові залишили острів. В Росії назвали виведення військ зі Зміїного "жестом доброї волі".

Завдяки звільненню Зміїного з'явилася можливість для використання гирла Дунаю з метою вивозу агропродукції, зокрема зерна. 9 липня стало відомо, що два барже-буксирні склади вже успішно перейшли з рейду Суліни до портопункту Кілія.

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