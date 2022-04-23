Залізничне сполучення Сум із Києвом поки буде з пересадкою в Ніжині.

Відновлене залізничне сполучення Сум із Києвом.

Про це в Телеграм повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Але на ніч (а для когось зранку) мають бути та гарні новини. Відновили залізничне сполучення зі столицею! Поки з пересадкою в Ніжині, але ж)"- написав він.

Він зазначив, що загалом на сьогодні по області відновлено рух поїздів за маршрутами: Харків − Ворожба ("Слобожанський експрес") та у зворотному напрямку, Суми − Краснопілля, Тростянець (Смородине) − Ворожба, Тростянець (Смородине) − Кириківка, Тростянець (Смородине) − Охтирка, Ворожба − Конотоп, Конотоп − Бахмач, Конотоп − Шостка, Конотоп − Хутір Михайлівський, Шостка −Терещенська, Ромодан − Ромни, а також Суми - Київ (з пересадкою).

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Рух транспорту в столиці було зупинено.

4 квітня 2022 року метрополітен Києва відновив сполучення через Південний міст.

5 квітня 2022 року в київському метро відкрили відразу дві пересадки між лініями.

8 квітня у столичному метрополітені рух по червоній лінії було продовжено.

9 квітня в столичному метро відновили роботу ще однієї станції метро.

21 квітня "Укрзалізниця" відновила курсування поїздів з Києва до Ніжина.

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