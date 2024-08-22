У липні українці придбали 6,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Такі дані наводить портал УкрАвтопром.
У минулому місяці свою першу реєстрацію в нашій країні пройшли 20 тисяч легковиків з пробігом. Таким чином, частка автомобілів віком до 5 років дорівнювала 31% від цієї кількості.
Лідерство в даному сегменті імпортованих авто утримують бензинові автомобілі – на них прийшлося 40%. Втім, електричні наблизились до них майже впритул (39%). Далі очікувано йдуть дизельні (9%) та гібридні авто (8%), а також автомобілі з ГБО (4%).
Найбільш популярні моделі в цьому сегменті:
- Tesla Model Y – 418 одиниць;
- Tesla Model 3 – 341;
- Mazda CX-5 – 201;
- Nissan Rogue – 197;
- Hyundai Kona – 188;
- Volkswagen Tiguan – 168;
- Nissan LEAF – 155;
- Kia Niro – 144;
- Jeep Compass – 130;
- Chevrolet Bolt – 121.
Вживані авто – поради експертів
Раніше автомобільний спеціаліст Алекс Роббінс назвав модель вживаного авто, яку краще не купувати. Він радить уникати Citroen DS 4, який випускали між 2015 і 2019 роками. Серед недоліків цього авто – погані задні сидіння, проблеми з двигуном, а також недостатня керованість.
Водночас, інший експерт порадив три надійні вживані автомобіля, які можна купити за відносно невелику ціну. Зокрема, він радить звернути увагу на невеликий міський автомобіль Toyota Aygo.