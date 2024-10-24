Більш ніж 35% нових автомобілів, які були зареєстровані в Україні з початку 2024 року мали білий колір кузова, повідомили в асоціації "УкрАвтопром".
Експерти поділилися, що на другому місці розташувалися автомобілі сірого кольору. Вони склали приблизно третину від усіх нових легкових авто, які купували українці.
Як серед білих, так і серед сірих автомобілів найпопулярнішою моделлю виявився кросовер Renault Duster.
На третьому місці розташувалися автомобілі з чорним кольором кузова. У цей відтінок були пофарбовані 15% нових авто, які реєстрували з січня по вересень 2024 року.
Четверте місце посіли сині автомобілі. Їх обрали майже 8% покупців. П'ятірку лідерів замикають авто з червоним кольором кузова з часткою 3%.
Найпопулярніші нові автомобілі в Україні за кольором кузова:
- білі - Renault Duster;
- сірі - Renault Duster;
- чорні - Toyota Camry;
- сині - Volkswagen ID.4;
- червоні - Mazda CX-5.
Кольори автомобілів - що кажуть експерти
Як писав УНІАН, експерти вважають, що вибір правильного кольору може вплинути на вартість автомобіля під час його перепродажу. Фахівці заявили, що найкращим вибором стануть авто з білим, чорним, сріблястим, синім або червоним кольорами кузова. Саме ці відтінки залишатимуться популярними серед покупців і в майбутньому.
Крім того, психолог пояснив, чому автомобілі сірого кольору обирають практичні та прагматичні люди. На думку фахівця, водії цих авто поводяться доволі обережно і не намагаються виділитися з натовпу.