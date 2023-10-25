Компанія планує забезпечити 100% світових продажів бренду Lexus електромобілями до 2035 року.

Японський автовиробник Toyota представив концепт-кар Lexus із запасом ходу біля 1000 км, який планує випустити до 2026 року.

Як повідомляє Reuters, концепт-кар LF-ZC показали на японському автосалоні Japan Mobility Show. Новий автомобіль використовує "призматичні, високопродуктивні" батареї, які забезпечують вдвічі більший запас ходу, ніж звичайні електромобілі.

"Ключ до досягнення цих проривів — це мінімізація та скорочення запчастин у всіх сферах, включаючи менші, ефективніші батареї з більшою потужністю та більшим запасом ходу", - зазначив головний директор з брендингу Toyota Саймон Хамфріс.

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Компанія також заявила, що досягла успіху в подоланні проблем, пов'язаних з довговічністю твердотільних акумуляторів. Toyota планує продавати транспортні засоби на твердотільних батареях, які вважаються потенційною "зміною правил гри" в галузі завдяки їхньому діапазону та продуктивності, до 2027 або 2028 року.

Крім того, Toyota взяла на себе зобов’язання до 2035 року забезпечити 100% світових продажів бренду Lexus на електромобілях з акумуляторами.

Світові новинки електромобілів

У жовтні 2023 року Toyota представила новий концепт компактного двомісного місяцеходу Toyota Baby Lunar Cruiser. В салоні замість керма встановлено два джойстики. Також авто має безповітряні шини і двигуни в колесах. Крім того, Baby Lunar Cruiser має всередині цифрову приладову панель із доповненою реальністю.

З 30 листопада цього року компанія американського винахідника Ілона Маска Tesla попри труднощі з нарощуванням виробництва нарешті розпочне поставки футуристичного пікапа Cybertruck.

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