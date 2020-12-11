Деякі дороги доводиться обробляти повторно по кілька разів.

Столичні дорожники обробляють дороги та тротуари Києва протиожеледними засобами. У ніч на 11 грудня в Києві працювали 301 одиниця спецтехніки та 36 бригад ручного прибирання у складі 272 співробітників.

Про це повідомили в комунальній корпорації "Київавтодор".

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"Опади тривали до 6 ранку при температурі близько -1 °С. тому доводиться обробляти одні й ті самі ділянки вулично-дорожньої мережі кілька разів... зараз очищені та оброблені протиожеледними засобами всі вулиці, які знаходяться на балансі корпорації. Йде постійна обробка тротуарів, сходів в підземні та надземні пішохідні переходи, зупинок громадського транспорту", - заявляють в "Київавтодорі".

Там також повідомляють, що з початку негоди використали 2143 т солі, 99 т пісочно-скляної суміші та 258 т рідких хлоридів.

Негода в Києві

Ускладнення погодних умов у Києві та області почалося 10 грудня у другій половині дня, коли почався дощ при мінусовій температурі (до 2 градусів морозу). Дощ миттєво замерзав, утворюючи крижану кірку. В результаті сталося обмерзання тротуарів і доріг. Через це в столиці сталися численні ДТП. Люди насилу змогли дістатися з офісів додому.

В Київській області через негоду обмежували рух вантажівок і автобусів на час обробки доріг сіллю.

Також ускладнення погодних умов спостерігалося у Рівненській, Тернопільській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

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Автор: УНІАН