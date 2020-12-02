Підкурганний обраний на посаду голови Димерської селищної ради.

Колишнього суддю Вишгородського районного суду Київської області Володимир Підкурганний обрано головою об’єднаної територіальної громади в цьому ж районі.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook проект Всеукраїнського об’єднання «Автомайдан» - Prosud.

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«Під час Майдану суддя Підкурганний позбавляв водійських прав учасників автопробігу до Межигір'я. У 2018 році Підкурганного звільнили з посади судді за вчинення істотного дисциплінарного проступку (мова йде саме про рішення щодо активістів Майдану). Але ось у 2020 році - нова кар'єрна сходинка для екс-судді. Він обраний головою Димерської селищної ради від партії «Слуга народу», - йдеться в дописі.

Крім того, на сторінці ГО «Типовий Димер» у Facebook міститься інформація про результати першої сесії новообраної Димерської селищної ради. «Депутатами проголосовано за щомісячне преміювання для Володимира Підкурганного: +300% до окладу та надбавка 50% до окладу (оклад 11 000 грн)», - йдеться у дописі. Також зазначається, що за це рішення не голосували лише 3 з 26 депутатів ОТГ.

Хто такі «судді Майдану»

Судді Майдану - це судді, які виносили рішення про заборону мирних зібрань по всій Україні, про позбавлення прав керування авто чи штрафи за незупинку (майже всі ці рішення стосувались поїздок активістів до Межигір’я), про взяття під варту та домашній арешт активістів, яких затримували під час акцій протесту, та рішення щодо застосування адмінстягнень за непокору правоохоронцям чи порушення порядку організації мирних зібрань.

Що відомо про покарання

Торік активісти підрахували, що лише 55 із 337 суддів, які ухвалювали рішення у справах активістів Революції гідності, були звільнені за порушення і незаконні дії.

Українським законодавством передбачені правові інструменти, які дозволяють звільняти та карати цих суддів, проте з 337 суддів Майдану лише 55 звільнено за порушення і незаконні дії, і майже всі вони на сьогодні оскаржують рішення.

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Автор: Дмитро Хилюк