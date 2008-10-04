В Бельгії відкрилася виставка українських художників (фоторепортаж)
Твори представили 6 митців з України
Мейзе. 4 жовтня. УНІАН. В бельгійському містечку Мейзе неподалік від Брюсселю відкрилася виставка українських художників. На ній представлені роботи п’яти малярів та одного українського скульптора. Незвичайність цієї виставки в тому, що організувати її вирішили дві родини: одна – українська за походженням, але бельгійська за громадянством, інша ж – повністю бельгійська.
|Відвідувачі виставки обговорюють побачені твори
“Наші знайомі 5 років тому вперше вирішили поїхати в Україну і, тому що вони бельгійці, вони не знали української мови, ми взяли їх з собою”, - розповідає одна з організаторів виставки Ганна Дибайло-Шпинда. “Ви знаєте, наша дружба так і розпочалася. І якось, коли ми сиділи у нас в хаті і їли український борщ, виникла ідея зробити українську виставку”, - розповідає вона.
Ганна каже про себе, що вона продукт імміграції, і, хоч і народилася в Бельгії, однак продовжує постійно бувати в Україні і глибока закохана в українську культуру: чи то народну, чи то сучасне мистецтво. “Мені здається, що Україна живе за рахунок своїх робітників, бізнесменів – це дуже важливо, але країна залишиться в пам’яті прийдешніх поколінь лише завдяки мистецтву”, - додала вона.
Першому секретарю Посольства України в Бельгії та Люксембургу Олегу Александрову (зліва) представник мерії вручає книгу про місто Мейзе
Картини Василя Федорука вражають яскравістю кольорів
Любомир Яремчук та його “камерні” скульптури
Ольга Федорук біля своєї картини початку 2005 року, на якій змальовано птаха, що прагне дістатися Сонця
Посол України при ЄС Андрій Веселовський спілкується з організаторами виставки родиною Дибайло-Шпинда
А.В.: Один з організаторів виставки досить вірно сказав, що Україна себе не демонструє в рамках ЄС в плані культури. Ми намагаємося сюди пробитися якимись речами, де ми, якщо не більш конкуренті, то малопомітні. У сфері культури, і в сфері музичній, і в живописі, Україна цілком може стояти сьогодні на рівні з найбільш багатими і розвиненими країнами Європейського Союзу. На жаль, продовжує діяти залишковий принцип, культура мистецтво десь на останньому місці дома, і тому наша культура сюди не доходить, хіба що зусиллями окремих ентузіастів. Всякі ентузіасти врешті-решт знеохочуються, коли не бачать реальної допомоги чи то з боку держави, чи то багатих меценатів. Тому використовувати обидві ці можливості – і державні можливості, і меценатів – вкрай необхідно, і цим треба займатися якомога швидше. Тому що культуру вдома, в Україні, якщо її не годувати, в буквальному розумінні цього слова, ці художники, ці поети, музиканти не будуть відповідно фінансово винагороджуватися – вони зникнуть поступово.
Сьогодні я якраз отримав важку дуже звістку для мене – помер відомий в Україні поет Ігор Римарук, мій хороший приятель з давніх часів. Знаєте, боюся, дивитися навіть в Інтернет – скільки про нього напишуть, про те, що він жив, як творив, був дуже обдарованою і талановитою людиною, і от, помер. Скільки з’явиться повідомлень? Боюся, їх з’явиться дуже мало. І що тим одним повідомленням в УНІАН на тому все і закінчиться. А Ігор Римарук був значно більш важливою фігурою, ніж тривалі дебати в наших установах, чи якісь зведення з фронту польових робіт. І от це відображає той стан культури, якій ми маємо в Україні. Звичайно, є зрушення, ми стаємо багатше останнім часом, але цього ще дуже і дуже мало.
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Виставка в Мейзе триватиме до 19 жовтня. Загалом на ній представлені роботи шести українських художників. Крім тих, з якими нам вдалося поспілкуватися під час відкриття виставки, це ще й Сергій Міхновський, Володимир Маляренко та Орест Скоп.
Сергій Воропаєв, Мейзе-Брюссель