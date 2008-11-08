Кожен поляк заплатить по 3 дол. за президентство в ЄС

Варшава. 8 листопада. УНІАН. Кожен громадянин Польщі заплатить близько трьох доларів за період головування країни в Європейському Союзі у другій половині 2011 року.

Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza.

У листопаді уряд Польщі повинен затвердити план підготовки держави до головування у ЄС.

За попередніми оцінками, головування обійдеться польським платникам податків у майже 120 млн. доларів.

За час керування Євросоюзом поляками відбудеться 16-20 самітів та зустрічей європейських міністрів, більшість з яких пройде у Польщі. Комітет з питань європейської інтеграції на конкурсі вибере регіони, де відбуватимуться ці зустрічі.

Водночас друга половина 2011 року - не найкращий час для поляків, оскільки на осінь того ж року заплановані вибори до Сейму та Сенату, зазначає газета.

За даними голови Комітету з питань європейської інтеграції Миколая ДОВГІЛЄВИЧА, якого цитує видання, польський уряд не планує переносити своє головування в Євросоюзі у зв’язку з виборами, оскільки таке рішення може негативно вплинути на імідж держави. На його думку, краще було б провести вибори завчасно, однак жодного остаточного рішення з цього питання не прийнято.

Уряд, за інформацією газети, планує провести дискусію на тему польських пріоритетів, на яких варто буде зосередитись під час президентства в Євросоюзі. Серед них називають програму «Східного партнерства», ініціатором якої виступила Польща разом зі Швецією і яка була підтримана лідерами Євросоюзу на саміті у червні 2008 року. Крім цього, важливим питанням також може стати диверсифікація поставок енергоносіїв у ЄС.

Довідка УНІАН. Польща приєдналась до Євросоюзу у травні 2004 року, яке стало історичним розширенням ЄС, бо до нього вступило одразу 10 держав.

Сьогодні Євросоюз об’єднує 27 країн, кожна з яких по черзі головує в об’єднанні по півроку.

Польща має імідж «адвоката» України в ЄС і активно виступає за приєднання українців до євроспільноти.

Польща та Україна з 2001 року намагаються реалізувати проект «Одеса-Броди-Плоцьк», метою якого є зменшити залежність Європи від поставок російської нафти за рахунок нафти з каспійського регіону.

Польський уряд також активно виступає проти будівництва газопроводу «Північний потік» (Nord stream) по дну Балтійського моря, про який домовились Росія та Німеччина, закликаючи країни Євросоюзу проводити спільну енергетичну політику.