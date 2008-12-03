Депутат Держдуми каже, що рішення НАТО свідчить про припиненняя розширення

Москва. 3 грудня. УНІАН. Відмову надати Грузії і Україні План дій щодо членства в НАТО не слід розуміти як припинення політики розширення Альянсу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політичної партії «Єдина Росія», про це сказав голова комітету Державної думи РФ з оборони Віктор ЗАВАРЗІН.

Він вважає, що рішення Північноатлантичної ради НАТО в Брюсселі відмовити Грузії і Україні в наданні Плану дій з членства в Альянсі пов`язано з переглядом Заходом ставлення до серпневих подій на Кавказі.

”Рішення НАТО про відновлення мостів з Росією, які були обірвані після конфлікту на Кавказі, - ознака зростання розуміння ролі Росії, її авторитету на міжнародній арені, а рішення відкласти вступ Грузії в НАТО - певне розуміння реалій серпневих подій, хоча й не в тому обсягу, як хотілося б”, - сказав В.ЗАВАРЗІН.

За його словами, в НАТО усвідомлюють роль Росії в зміцненні європейської і глобальної безпеки, необхідність взаємодії з нами щодо Афганістану, Ірану, в боротьбі з тероризмом, розповсюдженням зброї масового знищення”, - сказав В.ЗАВАРЗІН і додав, що Росія виступає за зміцнення довіри між країнами і проти створення нових ліній напруженості у світі.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 грудня, міністри закордонних справ країн - членів НАТО вирішили посилити співпрацю з Україною і Грузією без надання їм Планів дій для членства в Альянсі.

Як повідомив журналістам після першого дня засідання Ради Північноатлантичного альянсу генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР, міністри закордонних справ країн - членів Альянсу схвалили сьогодні два ключові рішення: всі елементи попередніх рішень НАТО, зокрема Бухарестського саміту щодо майбутнього членства України і Грузії залишаються в силі; НАТО має посилити свою співпрацю з Україною і Грузією.

Посилення співпраці, за словами генсека НАТО, означатиме створення національних річних планів для кожної країни, а також зміцнення інформаційних центрів НАТО в Києві та Тбілісі.

На початку квітня на саміті в Бухаресті лідери країн - членів НАТО ухвалили політичне рішення про те, що Україна і Грузія повинні стати членами цієї організації в майбутньому, проте відмовилися надавати їм План дій для членства (ПДЧ), вирішивши, що обидві країни не готові для отримання такого плану.