Герасим`юк проти використання журналістів в політичних цілях

Страсбург. 28 січня. УНІАН. Член української делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Ольга ГЕРАСИМ’ЮК вважає, що ПАРЄ має опікуватися не лише справою Гонгадзе, а й захищати всіх журналістів.

Про це вона заявила власному кореспонденту УНІАН після схвалення в ПАРЄ резолюції, відповідно до якої стеження за ходом розслідування справи Гонгадзе було включено до процедури моніторингу України.

“Я вважаю, що вбивства журналістів – це зло уже всесвітнє, до якого ще жодна країна, в тому числі країни Ради Європи не наблизилися ні на крок, щоб розкрити хоча б один з тих страшних злочинів”, - сказала вона.

Депутат нагадала, що лише 26 січня в Севастополі була похована Анастасія Бабурова, третя журналістка, вбита в Москві за професійну діяльність.

“Тобто робити вигляд, що це відбувається лише в Україні, яка лише перші кроки робить на шляху демократії, напевно, теж не коректно”, - зазначила О.ГЕРАСИМ’ЮК.

Вона також заявила про неприпустимість використання не розслідуваних вбивств журналістів в політичних цілях.

“Я за те, щоби трупами журналістів не розмахували політики. Тому що мені страшенно прикро, що тіло Гії і досі лежить в якихось невідомих холодильниках, мені часом страшно про це думати... І тут знову починаються вибори, і знову Гію використовують, як засіб побивання одне одного, я вважаю, що це просто цинічно”, - наголосила депутат.

Вона зазначила, що розцінила окремі виступи колег в ПАРЄ саме, як спробу використовувати загиблих журналістів з політичними цілями. В тому числі, зазначила О.ГЕРАСИМ’ЮК, виступ російського депутата Сергія МАРКОВА, якій, за її словами використав можливість свого виступу в дебатах по проекту резолюції для того, щоб піддати критиці все, що відбувається в Україні.

“І це представник тієї країни, де нещодавно вбили нашу співгромадянку”, - зазначила депутат.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня ПАРЄ схвалила резолюцію, підготовлену підготовлений Сабіною ЛОЙТХОЙЗЕР-ШНАРРЕНБЕРГЕР під назвою “Розслідування злочинів, нібито скоєних високопосадовцями протягом правління КУЧМИ в Україні – справа Гонгадзе, як знаковий приклад”. Згідно з документом, ПАРЄ вирішила стежити за розслідуванням справи Гонгадзе та інших резонансних злочинів в Україні в рамках процедури моніторингу.