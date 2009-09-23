Румунія порушує Конвенцію, поглиблюючи Дунай

Київ. 23 вересня. УНІАН. Імплементаційний комітет конвенції ЕСПОО визнає невиконання Румунією положень зазначеної конвенції при здійсненні днопоглиблювальних і берегоукріплюючих робіт в дельті Дунаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції посол з особливих доручень МЗС України Олексій ШОВКОПЛЯС.

«Рішення про початок підготовки доповіді означає, що комітет визнає, що країна знаходиться у стані невиконання положень конвенції», - сказав він.

О.ШОВКОПЛЯС нагадав, що 16-17 вересня у Женеві комітет з провадження конвенції ЕСПОО за участю української та румунської делегацій розглянув подання України щодо недотримання Румунією положень конвенції ЕСПОО під час реалізації проектів в дельті Дунаю, які мають негативний транскордонний вплив на українську територію.

О.ШОВКОПЛЯС повідомив, що імплементаційний комітет конвенції ЕСПОО погодився з доказами української сторони, що положення зазначеної конвенції розповсюджується на румунські проекти, які виконуються в рамках її зобов’язань перед Дунайською комісією.

Комітет розпочав розгляд матеріалів, наданих Україною відповідно до процедури цієї конвенції.

«Комітет після того, як звертається сторона, яка постраждала від діяльності іншої сторони, вивчає аргументи і приймає рішення, чи знаходиться інша сторона, до якої пред’явлені претензії, у стані невиконання положень. Якщо так, то комітет ухвалює рішення про підготовку доповіді і рекомендації уряду країни, яка порушує положення конвенції», - сказав він.

О.ЩОВКОПЛЯС повідомив, що імплементаційний комітет найближчим часом підготовить проект такої доповіді, який планується затвердити в березня 2010 року. Після чого ця доповідь з рекомендаціями уряду Румунії буде затверджена на зустрічі всіх сторін конвенції, яка планується в 2011 році.

О.ШОВКОПЛЯС пояснив, що діяльність Румунії полягає у здійсненні днопоглиблювальних і берегоукріплюючих робіт, перш за все, на Сулінському та Святогеоргіївському каналах призводить до штучного перерозподілу водного балансу на користь румунських рукавів річки Дунай.

Крім того, румунська сторона здійснює скидання ґрунту, піднятого з каналів, що проходять її територією, в спільні українсько-румунські води Дунаю, зокрема у Кілійський рукав річки, забруднюючи його важкими металами та іншими хімічними речовинами.