Росія побачила загрозу у резолюції Сейму Польщі про війну

Москва. 24 вересня. УНІАН. Резолюція Сейму Польщі щодо подій 17 вересня 1939 року завдає шкоди відносинам із Росією.

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації та преси Міністерства закордонних справ РФ, оприлюдненому на сайті відомства.

За інформацією МЗС РФ, позиція Росії на «неоднозначні» сторінки відносин між країнами була викладена в ході недавнього візиту прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА до Польщі, в т.ч. у його статті, опублікованій 31 серпня в «Газеті виборчій».

«У нашому розумінні, це був ясний сигнал про готовність Росії до вибудовування з Польщею конструктивних, взаємошанобливих відносин, у т.ч. зі складних історичних питань», зазначають у російському зовнішньополітичному відомстві.

МЗС РФ шкодує, що найвищий законодавчий орган Польщі, торкаючись вельми делікатної теми, що зачіпає почуття не лише поляків і росіян, але й українців і білорусів, привносить у неї тенденційність і політизованість.

«Прийнята Сеймом Польщі резолюція завдає серйозної шкоди зусиллям із розвитку нормальних добросусідських відносин між нашими країнами. Як і раніше глибоко переконані, що питання про генезис Другої світової війни після сімдесяти років має бути, нарешті, залишено історикам», підкреслюють російські дипломати.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня Сейм Польщі одностайно схвалив спеціальну заяву в зв`язку з 70-ю річницею нападу Радянського Союзу на поляків 17 вересня 1939 року, в якій засудив цю агресію.

У заяві Польщу названо «жертвою двох тоталітаризмів: нацизму й комунізму», а розстріл польських офіцерів радянським НКВС навесні 1940 року - «військовим злочином із ознаками геноциду».

Польські депутати закликали “до польсько-російського єднання на основі історичної правди” й відмови від замовчування або фальшування історичних фактів.

23 вересня перший заступник голови Держдуми РФ Олег МОРОЗОВ заявив, що резолюція сейму Польщі по 1939 року «заснована на брехні».

До ухвалення проект цієї заяви викликав у Польщі бурхливі дискусії серед політиків, які майже три тижні не могли досягти компромісу щодо формулювань у документі.

Найбільша опозиційна партія «Право і справедливість» домагалася назвати Катинський злочин «геноцидом», а правляча «Громадянська платформа» намагалась згладити формулювання, аби не ускладнювати й без того не прості відносини з Росією.

Водночас, майже 80% поляків заявили, що прем’єр РФ Володимир ПУТІН, який брав участь у заходах до 70-ї річниці початку Другої світової війни 1 вересня у Гданську, мав би вибачитися за введення радянських військ у Польщу 17 вересня 1939 року.