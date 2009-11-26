Історики України, Росії та Франції обговорять спільну історію

Київ. 26 листопада. УНІАН. Сьгодні у Києві розпочне роботу дводенна міжнародна конференція «Національні історії та історична пам`ять. Погляди з України, Росії та Франції».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції у середу представник організаторів заходу – радник з питань культури і співробітництва Посольства Франції в Україні Анн ДЮРЮФЛЕ.

За її словами, метою конференції є проведення аналітичної дискусії між істориками та інтелектуалами трьох країн з проблем українсько-російських історичних відносин і представлення думки третьої сторони з цих питань.

Формат конференції передбачає проведення круглих столів з виступами українських і російських фахівців та французькими істориками у ролі модераторів.

Зокрема, пропонуються для дискусії питання щодо поділу історичної спадщини Київської Русі; феномену Російської імперії у контексті сучасних національних проектів; загальносоюзного, українського, міжнародного вимірів Голодомору 1932-1933 років; сучасної проблематики радянського минулого України і Росії.

«На сучасному етапі вся Європа переживає бум так званого двостороннього написання історії. Видають спільні підручники: французько-німецькі, німецько-польські та інші», - сказав учасник конференції, редактор видання «Україна модерна» Андрій ПОРТНОВ. Він зауважив, що діалог між українськими і російськими істориками також триває вже багато років. «Але він є дуже своєрідним, тому що у ньому міститься багато недовіри, остраху і є брак відпрацьованої спокійної, нейтральної мови цієї розмови», - додав А.ПОРТНОВ.

У свою чергу, професор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Кураса Національної академії наук України Юрій ШАПОВАЛ наголосив на необхідності уникнути політичної заангажованості під час проведення наукових дискусій з актуальних питань конференції.

За його словами, дуже важливим є фактор, що у конференції братимуть участь провідні французькі науковці, які, принаймні, бачать Україну на мапі світу і Європи. «Вони допоможуть, я гадаю, покласти ці наші українсько-російські сюжети у певний європейський контекст», - переконаний історик.

Як зазначила А.ДЮРЮФЛЕ, для французів та інших європейців такі заходи є можливістю більше наблизитися до України, краще зрозуміти цю державу, її історію. «На жаль, сьогодні наукові дослідження з української проблематики ще недостатньо розвинуті у Франції. У такий спосіб ми намагаємося привернути увагу провідних наукових кіл Франції до важливості цієї теми», - сказала вона.

За словами аташе Посольства Франції в України з питань університетського і наукового співробітництва Гійома КОЛЕЯ, спільний науково-освітній діалог сприяє наближенню України до Європейського Союзу.