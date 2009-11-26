ПАРЄ відзначає ”в цілому вільну” атмосферу в Україні перед виборами

Київ. 26 листопада. УНІАН. Делегація Парламентської асамблеї Ради Європи відзначає “загалом вільну та змагальну атмосферу в Україні” в ході проведення передвиборчої президентської кампанії.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН Представництвом Ради Європи в Україні заяві делегації ПАРЄ, яка сьогодні завершила візит в Україну.

“Делегація ПАРЄ, що відвідала Україну з передвиборчою місією, спостерігала загалом вільну та змагальну атмосферу в Україні в ході підготовки до виборів Президента країни, які відбудуться 17 січня 2010 року”, - констатується в заяві.

Делегати ПАРЄ відзначають, що після виборів 2004 року суттєво покращилася ситуація зі свободою ЗМІ. Водночас, делегація наголошує на зобов’язаннях журналістів та намаганні їх виконувати, хоч вона визнає, що ЗМІ працюють, відчуваючи сильну залежність від фінансів та бізнесу.

“Для того, щоб більш ефективно сприяти українським громадянам зробити виважений вибір, політики не повинні втручатись у редакційну політику ЗМІ. Залякування, сподіваємось, вже відійшло в минуле. Центральна виборча комісія запевнила делегацію, що списки виборців вже готові, хоч у делегації все ще зберігаються сумніви щодо рівня прогресу в цьому питанні”, - зазначається у заяві.

Водночас делегація висловлює занепокоєння зменшенням суспільної довіри електорату, чиї великі сподівання на швидкі зміни залишились невиправданими. “Як наслідок, зростає політичний цинізм. Делегація занепокоєна сильними взаємозв’язками між політичними і фінансовими течіями. Політична боротьба багатьма вважається боротьбою особистостей, амбіцій та фінансових інтересів, а не змаганням політичних платформ та ідей. Делегація була занепокоєна інформацією, яку вона отримала стосовно неналежного проведення передвиборчої кампанії кандидатами; зокрема, особливу стурбованість викликало використання «мови ворожнечі» та антисемітські наклепницькі натяки. Делегація сподівається, що подібні інциденти знайдуть осуд з боку політиків”, - наголошується у документі.

Також у ПАРЄ підкреслюють: незважаючи на неодноразові рекомендації Ради Європи, українське виборче законодавство, яке зазнало змін на краще, ще не в повній мірі відповідає стандартам Ради Європи. Запропоновані липневі доповнення до відповідного законодавства стали кроком назад в окремих аспектах виборчого законодавства.

Тим не менш, враховуючи обмежений час, який залишається, делегація ПАРЄ вважає, що з твердою політичною волею чинне законодавство в його сучасному вигляді може все ж таки створити функціональні рамки для проведення цих виборів. Делегація пропонує політичним партіям в Україні привести виборче законодавство у відповідність до стандартів Ради Європи відразу після того, як новий президент розпочне виконувати свої обов’язки, а не за декілька тижнів перед новими виборами.

“Україна потребує стабільності та надійної довіри суспільства в ході виборчого процесу. Це вимагатиме від тих, хто в результаті демократично проведених виборів програє, прийняти результат, яким би він не був”, - наголошують делегати ПАРЄ.

Як повідомляв УНІАН, делегація ПАРЄ перебувала у Києві 24-26 листопада з метою оцінки політичної ситуації в Україні в ході підготовки до виборів Президента України.