Європу очікує енергетична криза?
Світовий банк каже про необхідність величезних інвестицій
Брюссель. 18 березня. УНІАН. Світовий банк вважає, що країни Європи та Центральної Азії стоять на порозі енергетичної кризи.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у звіті Світового банку, оприлюдненому сьогодні директором Департаменту Світового банку з питань стійкого розвитку країн Східної Європи та колишнього СРСР Пітером ТОМСОНОМ.
“Очікується, що до 2030 року попит на первісні енергоносії в регіоні Європи та Центральної Азії зросте на 50%, в той час як споживання електроенергії, за прогнозами, збільшиться на 90%”, - сказав він.
За словами представника Світового банку, для забезпечення таких зростаючих потреб в енергетичних ресурсах будуть потрібні значні інвестиції, загальна сума яких має перевищити 3 трлн. дол.США в цінах 2008 року.
Так, лише для розробки родовищ первісних енергоресурсів потреба в інвестиціях на період з 2010 по 2030 роки становитиме 1,3 трлн. дол., на підтримку та розвиток інфраструктури енергетичної галузі – 1,5 трлн. дол., ще 500 млрд. дол. – на розвиток системи центрального опалення.
“Загальний обсяг інвестицій, який перевищує 3 трдн. дол. США неможливо здійснити лише за рахунок державних коштів. А для залучення приватних інвесторів потрібно вдосконалювати інвестиційний клімат”, - зазначив П.ТОМСОН.
Як один зі шляхів, що сприятиме уникненню енергетичної кризи, представник Світового банку назвав вкладення грошей в енергоефективність. За його словами, кожен долар, вкладений в енергоефективність дає можливість зекономити 2 долари на інвестиціях у виробництво енергії.
У доповіді Світового банку також наголошується, що через необхідність країн регіону у надзвичайно великих інвестиціях, а також тривалі терміни реалізації проектів в енергетичній сфері, країни мають шукати джерела фінансування енергетичних проектів в найстисліші терміни.
“Якщо в цілому ставлення країн регіону до експлуатації енергоресурсів не зміниться, регіон в цілому може зіткнутися з гострою нестачею енергії, і до 2030 року перетворитися з експортера на імпортера енергії”, - наголосив П.ТОМСОН.