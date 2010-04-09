Сейм Польщі закликає РФ розкрити документи по Катині

Варшава. 9 квітня. УНІАН. Сейм Польщі закликав Росію оприлюднити всі документи стосовно масових розстрілів польських громадян у Катині.

В одностайно ухваленій заяві, текст якої має УНІАН, депутати висловили вдячність громадянам Росії, які доклали зусиль до з’ясування правди про події весни 1940 року, та засудили тих, хто намагався сфальсифікувати історію та применшити злочинність тих подій.

”Сейм Польщі очікує на з’ясування всіх обставин злочину, надання доступу до документів слідства у справі Катині та реабілітацію її жертв”, - зазначається в заяві.

Депутати також назвали участь глави уряду РФ Володимира ПУТІНА спільно з прем’єр-міністром Польщі Дональдом ТУСКОМ у меморіальних заходах у Катині, приурочених до 70-ї річниці злочину, ”символічним жестом”, який свідчить про готовність російської влади сприяти ”позитивному вирішенню цих справ”.

Сейм також вважає, що розстріл польських офіцерів у Катині здійснювався з метою ”знищення еліти польського народу”.

Депутати також зазначили, що, крім 20 тисяч поляків, у Катинському лісі були розстріляні тисячі росіян, українців, білорусів та представники інших народів.

Як повідомлялося, поляки безрезультатно добивалися доступу до радянських архівів, які Росія отримала у спадок від СРСР, щоб дослідити документи стосовно розстрілу НКВС польських офіцерів у березні 1940 року.

Офіцерів, яких утримувала в концентраційних таборах після захоплення Польщі радянська армія, розстріляли в селі Катинь поблизу Смоленська, в селі Мідне біля Твері та під Харковом.

За даними польських істориків, НКВС розстріляли від 15 до 19 тис. офіцерів, що становило половину офіцерського складу тодішньої армії Польщі.

У 2004 році Військова прокуратура РФ закрила розслідування цієї справи. Російська влада також відмовилася реабілітувати розстріляних польських офіцерів та визнати родичів жертв постраждалими.

Польська газета Rzeczpospolita у грудні минулого року повідомляла, що Європейський суд із прав людини у Страсбурзі за позовом родичів загиблих офіцерів зобов’язав російську владу надати дані про розслідування так званої Катинської справи до 19 березня 2010 року.

”Катинська справа” про розстріл тисяч полонених польських військовослужбовців співробітниками НКВС довгі роки ускладнювала відносини між двома країнами.

Деякі політики в Польщі досі вважають, що Росія розсекретила не всі дані про цю трагедію.