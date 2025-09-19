Тепер представники НАТО хочуть співпрацювати з Україною за допомогою партнерств, ліцензування та приватних інвестицій.

Європейські уряди взяли на себе зобов'язання збільшити військові витрати, а Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії, щойно оголосила про плани створення "стіни безпілотників" на східному фланзі Європи за допомогою України. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що "стіна безпілотників" важлива не лише в геополітичному сенсі; вона також підкреслює дедалі важливішу історію про технології та інновації для Заходу.

Нині українці розробляють інновації, що дають змогу значно збільшити дальність польоту дронів, підвищити їхні атакувальні можливості, створювати "ройові" атаки та уникати радіоелектронних завад, використовуючи оптоволоконні кабелі, повітряні кулі та штучний інтелект.

При цьому росіяни роблять те ж саме. І це змінило характер війни: світ, у якому дешеві дрони можуть знищувати наддорогі кораблі та літаки, змінює динаміку сил та економіку бою.

"Західні системи, які спочатку були ефективні, тепер мають вельми неоднозначну ефективність", - заявив Девід Петреус, колишній генерал армії США.

Ключовий політичний радник Олександр Камишин сказав, що Україна зараз прагне звільнитися від впливу Китаю в питанні виробництва дронів. Більше половини українських безпілотників тепер вітчизняного виробництва, і Китай більше не єдиний світовий король безпілотників.

Зазначається, що Україна вже розглядає можливість експорту підводних безпілотників, які вона використовувала для витіснення російських кораблів із Чорного моря.

Усе це створює перегони інновацій і виводить Україну та Росію далеко вперед порівняно з Європою та Америкою. Тепер представники НАТО хочуть співпрацювати з Україною за допомогою партнерств, ліцензування та приватних інвестицій. Вони особливо зацікавлені в доступі до скарбниці даних, зібраних її дронами, для навчання майбутніх моделей ШІ. У статті сказано:

"І це змінює дипломатичний баланс сил. Україна більше не просто молить про допомогу Заходу: у неї є те, що потрібно Європі та Америці. Співпраця буде непростою. Деякі західні інвестори та уряди побоюються вкладати кошти в зону бойових дій. Довіра між Україною та Америкою підірвана. Українцям не вистачає інвестиційних коштів".

Камишин стверджує, що в Росії використовується централізована система розробки продуктів згори вниз, але в Україні підприємницька екосистема більше схожа на Кремнієву долину, з жорсткою конкуренцією на низовому рівні між виробниками, які спільно розробляють продукти зі своїми клієнтами, тобто армією.

Зазначається, що перша система краща з точки зору масштабу. Однак друга більш стійка і забезпечує більш швидкі інновації. А оскільки європейська та американська системи закупівель ближчі до російської моделі, імпортувати український підхід буде складно. Але американські та європейські приватні інвестори та підприємці намагаються робити саме це, як і деякі уряди.

Війна в Україні - використання безпілотників

Раніше повідомлялося, що на Лиманському напрямку українські військові фіксують нову загрозу від росіян - так звані "дрони-ждуни". Вони мають спеціальні платформи - вони можуть приземлитися на рівне місце, наприклад, на дорогу, дах будинку, зупинку тощо. Потім вони чекають, поки з'явиться ціль, зазвичай це автомобіль із нашими військовими.

