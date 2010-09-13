Президенти України та Європейської Ради поговорили про майбутнє

Брюссель. 13 вересня. УНІАН. Президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ та Європейської Ради Герман Ван РОМПЕЙ обговорили підготовку угоди про асоціацію та запровадження безвізового режиму.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це вони заявили журналістам після своєї зустрічі у Брюсселі.

«Ключовим питанням були переговори щодо інтеграції України до ЄС і підписання угоди про асоціацію», - сказав український Президент. «Ми намагаємось підготувати такий документ, який би не мав аналогів у практиці Євросоюзу», - додав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, дуже важливою в цьому процесі є змістовна частина угоди про створення зони вільної торгівлі. «Ми виступаємо за таку зону вільної торгівлі, яка передбачала б подальшу інтеграцію України до ЄС», - сказав він.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що сторони погодились йти шляхом взаємних компромісів.

Український Президент також зазначив, що Україна та ЄС вже розпочали підготовку Плану дій щодо переходу до безвізового режиму і сподіваються завершити цю роботу до саміту Україна-ЄС, який має відбутися 22 листопада.

В.ЯНУКОВИЧ також наголосив, що для України поняття «євроінтеграція» означає передусім проведення внутрішніх структурних реформ.

У свою чергу Президент Європейської Ради зазначив, що регулярні зустрічі між керівництвом України та ЄС демонструють позитивну динаміку у двосторонніх відносинах.

Він також зазначив, що на сьогодні Україна переживає період політичної стабільності, який базується на координації Президента та уряду і на підтримці більшості в парламенті. «Це дає можливість Україні просуватися у реформах», - сказав Г.Ван РОМПЕЙ.

Президент ЄР також звернув увагу на те, що поки Україна йде шляхом реформ, ЄС готовий їй допомагати.

В цьому контексті він відзначив поновлення співпраці України з МВФ, що, за його словами, дає можливість Євросоюзу надати Україні макрофінансову допомогу.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС розпочали переговори про укладення угоди про асоціацію 5 березня 2007 року, а переговори про створення зони вільної торгівлі - 18 лютого 2008 року. Останнім часом переговори щодо створення зони вільної торгівлі зайшли у глухий кут.

18 травня 2010 року Європарламент підтримав пропозицію про надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн. євро. 29 червня Рада міністрів ЄС схвалила це рішення.

Кошти планується надати у вигляді кредиту, який має бути повернутий протягом 15 років.

Ця допомога має доповнити кредит, який надає Україні Міжнародний валютний фонд, а також схвалену у 2002 році, але не освоєну допомогу ЄС у розмірі 110 млн. євро.

Використання допомоги контролюватиме Єврокомісія.