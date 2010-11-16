”Газпром” каже, що з ”Південним потоком” поставки газу стануть більш надійними

Москва. 16 листопада. УНІАН. З початком експлуатації «Південного потоку» поставки газу до Європи стануть більш надійними.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це заступник голови правління ВАТ «Газпром», генеральний директор ТОВ «Газпром експорт» Олександр МЕДВЕДЄВ сказав, виступаючи на VIII Міжнародному форумі «Газ Росії – 2010».

«”Південний потік” має всі підстави вважатися загальноєвропейським, сам маршрут робить його таким. Сьогодні в ньому зацікавлені десятки країн і великих компаній, і їх число, судячи з усього, зростатиме», - сказав він.

«Нова магістраль покликана задовольняти не тільки зростаючий попит на блакитне паливо, а й забезпечити його надійність і гнучкість поставок. У період транзитної кризи в Україні взимку 2009 року деякі держави Південної Європи особливо гостро відчули на собі його дії. Ми упевнені, що з початком експлуатації «Південного потоку» поставки російського газу, зокрема до цих країн, стануть більш стабільними, менш ризикованими, надійними завдяки альтернативному маршруту», - додав він.

За його словами, в Європі ”Південний потік” має прихильників і ідеологічних супротивників, які стверджують, що це політичний проект і ініціюється на зло європейському проекту «Набукко».

О.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що «Газпром» не розглядає ці проекти як конкуренти.

Він також вважає, що на рівні Європейської комісії проект «Південний потік» поки не одержав статусу пріоритетного.

«Схоже, тут більше політиканства, ніж здорового глузду», - сказав він.

О.МЕДВЕДЄВ відзначив, що «Південний потік» за планом буде введено в експлуатацію в 2015 році, він буде здатний транспортувати до 63 млрд. куб. газу на рік. Він упевнений, що реалізація цього проекту проходить успішно.

За його словами, «Південний потік» і «Північний потік» дозволять забезпечити надійність і гнучкість поставок при одночасному нарощуванні.

Довідка УНІАН. «Південний потік» - система газопроводів, яка має з`єднати Росію і країни Південної і Центральної Європи. Магістральний газопровід пройде по дну Чорного моря з міста Новоросійська (Росія) до міста Варна (Болгарія). Передбачається, що далі «Південний потік» розгалужуватиметься: одна магістраль пройде через Грецію на південь Італії, друга - через Сербію і Угорщину до Австрії.

Загальна довжина чорноморської ділянки - близько 900 кілометрів, максимальна глибина – більш як 2000 метрів, проектна потужність - 63 мільярдів кубометрів газу на рік. Передбачуваний початок поставок – 2015 рік.