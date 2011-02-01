Квоти на експорт зернових в Україні розподіляються непрозоро

Київ. 1 лютого. УНІАН. Посол Великої Британії Лі ТЕРНЕР відзначає непрозорість при розподілі квот на експорт зернових із України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Сам спосіб визначення й розподілу квот між учасниками ринку не був прозорим, і це позбавляє учасників ринку зернових можливості працювати в зрозумілих умовах», – сказав Л.ТЕРНЕР.

При цьому він зазначив, що введення квот стало несподіваним кроком, який лише погіршив бізнес-клімат у країні.

«У 2010 році достатньо несподівано були запроваджені квоти на зернові (на їх експорт – УНІАН). Це означає, що люди, які займаються торгівлею зерновими, втратили можливість вільно купувати й продавати зерно. Таким чином, Україна, по суті, зробила крок, який погіршив бізнес-клімат, і це стало кроком, який блокує ведення бізнесу в Україні», – сказав Л.ТЕРНЕР.

При цьому посол Великої Британії висловив розуміння того, що Україна введенням квот на експорт зернових намагалася захистити свій внутрішній ринок. «Проте така ситуація, коли деякі компанії отримують можливість за допомогою квот на зернові заробляти гроші, а інші компанії – ні, сприяє корупції», – сказав посол.

Довідка УНІАН. Постанову Кабінету Міністрів України «Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 31 грудня 2010 року», було прийнято 4 жовтня 2010 року під №938.

Документом були встановлені квоти на експорт пшениці та суміші пшениці й жита (меслін), полби обсягом 0,5 млн. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 0,2 млн. тонн і жита – 1 тис. тонн. Крім того, квоти на експорт гречки встановлено обсягом 1 тис. тонн.

Квоти було запроваджено на строк до 31 грудня 2010 року.

8 грудня 2010 р. Кабінет міністрів України продовжив режим квотування експорту зерна на один квартал, із 30 грудня 2010 р. по 31 березня 2011 р., і збільшив розмір квот на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. Зокрема, розмір квоти на експорт пшениці збільшено на 500 тис. тонн – до 1 млн. тонн, кукурудзи – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

22 грудня 2010 р. міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд на початку 2011 року розгляне можливість скорочення термінів квотування експорту зерна, проте 26 січня 2011 року сказав, що це питання не розглядається у зв`язку з погіршенням ситуації на світових ринках продовольства.

26 січня 2011 року М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що уряд України розглядає можливість збільшення квот на експорт зернових на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшениці і 1,7-1,5 млн. тонн кукурудзи.