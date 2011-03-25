ЄС підніматиме питання демократії при підписанні угоди про асоціацію

Брюссель. 25 березня. УНІАН. Європейський Союз в процесі переговорів з Україною про угоду про асоціюю вимагатиме дотримання демократичних стандартів.

Таке переконання висловила сьогодні журналістам в Брюсселі після зустрічі з Президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО.

“При підписанні угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, на мій погляд, точно будуть ставитися питання повернення до демократії в Україні, до свободи слова, до чесних виборів, і все це, я переконана, буде лежати в основі, в базі підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом” – сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що європейська спільнота стурбована тим, що відбувається в Україні, а особливо – питанням збереження чесних виборів.

“Тому що чесні вибори – це певний запобіжник від спонтанних революцій. Тому що якщо люди мають надію, що вони можуть поміняти владу легітимним, конституційним і вільним шляхом, і знають, що їх голос не буде сфальшований, то це є той вихід, який може бути із самих тупикових ситуацій”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

“Народ може помилятися з владою, з президентами, з урядами, з виборами депутатів парламенту, але завжди має залишатися право у народу міняти це через чесні вибори”, - додала вона.

За її словами, сьогодні і в Україні, і за її межами, є відчуття, що чинний президент Віктор ЯНУКОВИЧ та його оточення хочуть “підлаштувати” законодавство про вибори до парламенту під “свої політичні цілі”.

Свідченням цьому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, є вихід з процесу роботи над розробкою виборчого законодавства двох американських організацій - Національного демократичного інституту (NDI) та Міжнародного республіканського інституту (IRI).

“Я думаю, це - поганий сигнал, і сьогодні в Європейському Союзі на це звернули увагу, і я думаю, що одним з аспектів переговорів під час підписання угоди про асоціацію буде збереження чесних виборів в парламент України”, - сказала лідер “Батьківщини”.

Вона також зазначила, що Президент Європарламенту запевнив її в тому, що робота європейських інституцій буде спрямована на те, щоб уважно проаналізувати всі проблеми в сфері згортання демократії в Україні, позбавлення прав і свобод людей з тим, щоб піднімати всі ці питання в переговорному процесі про угоду про асоціацію з Україною.

“Відпрацьовуються зараз дуже чіткі механізми, як не тільки декларувати в документах, які готуються, свободи і демократію. а як реально, механізмами повернути в Україну те, що зараз пішло з України, – демократичні цінності”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.