Єврокомісія виділить 24,2 млн. євро на розвиток електромобілів

Брюссель. 30 березня. УНІАН. Європейська комісія підтримає транс-європейську ініціативу розвитку електромобілів загальною вартістю 41,8 млн. євро.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні.

Згідно з рішенням, внесок Єврокомісії у проект розвитку електромобіля становитиме 24,2 млн. євро.

Проект буде реалізовано у співпраці з 42 партнерами, серед яких виробники електрокарів, представники муніципалітетів, університетів.

Метою проекту є обмін і розвиток нового досвіду в окремих регіонах Європейського Союзу для спрощення ринкового просування електромобілів у Європі.

«Транспорт на сьогодні на 96% залежить від нафти для своїх енергетичних потреб. Це абсолютно неприйнятно. Мета транспортної стратегії до 2050 року – перервати цю залежність і дати можливість зростанню мобільності», - заявив відповідальний за питання транспорту віце-президент Єврокомісії Сиїм КАЛЛАС.

Комісар також нагадав, що стратегія розвитку транспорту до 2050 року в Євросоюзі припускає скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу від транспорту на 60% до 2050 року. При цьому стратегія припускає поступовий перехід у містах до використання електромобілів. Планується скорочення автомобілів на звичайному пальному у містах на 50% до 2030 року і повну відмову від використання звичайних бензинових автомобілів у містах з 2050 року.