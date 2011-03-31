Єврокомісія підозрює Deutsche Bahn в зловживанні монопольним становищем

Брюссель. 31 березня. УНІАН. Європейська комісія провела несподівані перевірки в будівлях німецької національної залізничної компанії Deutsche Bahn у рамках проведення антимонопольного розслідування.

Про це повідомили в прес-службі Єврокомісії.

«Комісія має підстави вважати, що Deutsche Bahn міг порушити антимонопольне законодавство ЄС, що забороняє зловживання домінуючою позицією на ринку», - написано в повідомленні прес-служби.

Несподівані перевірки, зазначили в Єврокомісії, є попереднім кроком у розслідуванні й не означають провину компаній.

У свою чергу, Deutsche Bahn підтвердив, що його офіси в Берліні, Франкфурті та Майнці відвідували представники Єврокомісії.

Розслідування почато внаслідок звинувачень у тому, що відділення групи Deutsche Bahn Energie, що є фактично єдиним постачальником електроенергії для тяги поїздів, надавало преференції відділенню, що займається вантажними перевезеннями.

Єврокомісія повідомила, що в ході перевірок її супроводжували представники німецького антимонопольного органу.