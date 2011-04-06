Янукович хоче поглибити співпрацю з Радою Європи

12:45, 06 квітня 2011
Новини ЄС
0 0

Сподівається, що це вдасться під час головування України в Комітеті міністрів

Київ. 6 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що головування України в комітеті міністрів Ради Європи дасть змогу серйозно поглибити взаємодію з цією організацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час зустрічі з доповідачем моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Марієттою Д.ПУРВЕ-ЛУНДІН.

«Я це розглядаю як серйозну нагоду поглибити взаємодію зі структурами Ради Європи по всім напрямкам», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, така взаємодія на сьогоднішній день носить важливий і особливий характер, оскільки Україна проводить комплексні реформи, в тому числі в конституційній сфері, виборчого законодавства, правоохоронних органів тощо.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що в січні 2011 року він підготував перелік законодавчих актів, ухвалення яких дозволить виконати зобов’язання України, які вона брала на себе вступаючи в Раду Європи.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що ці зобов’язання досі були не виконані з різних причин, в тому числі і через політичні сварки між гілками влади.

Він наголосив, що напрямки, які ПАРЄ вважає для України пріоритетними є пріоритетами і його програми, зокрема це стосується конституційної, виборчої реформи, питань боротьби з корупцією.

В свою чергу доповідачка ПАРЄ підкреслила, що в Європі з нетерпінням чекають на той день, коли Україна головуватиме в комітеті міністрів Ради Європи.

Вона також привітала ініціативу В.ЯНУКОВИЧА щодо затвердження переліку законопроектів, які необхідно ухвалити для виконання зобов’язань України перед Радою Європи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter