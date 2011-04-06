Янукович хоче поглибити співпрацю з Радою Європи

Київ. 6 квітня. УНІАН. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що головування України в комітеті міністрів Ради Європи дасть змогу серйозно поглибити взаємодію з цією організацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час зустрічі з доповідачем моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи Марієттою Д.ПУРВЕ-ЛУНДІН.

«Я це розглядаю як серйозну нагоду поглибити взаємодію зі структурами Ради Європи по всім напрямкам», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, така взаємодія на сьогоднішній день носить важливий і особливий характер, оскільки Україна проводить комплексні реформи, в тому числі в конституційній сфері, виборчого законодавства, правоохоронних органів тощо.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що в січні 2011 року він підготував перелік законодавчих актів, ухвалення яких дозволить виконати зобов’язання України, які вона брала на себе вступаючи в Раду Європи.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що ці зобов’язання досі були не виконані з різних причин, в тому числі і через політичні сварки між гілками влади.

Він наголосив, що напрямки, які ПАРЄ вважає для України пріоритетними є пріоритетами і його програми, зокрема це стосується конституційної, виборчої реформи, питань боротьби з корупцією.

В свою чергу доповідачка ПАРЄ підкреслила, що в Європі з нетерпінням чекають на той день, коли Україна головуватиме в комітеті міністрів Ради Європи.

Вона також привітала ініціативу В.ЯНУКОВИЧА щодо затвердження переліку законопроектів, які необхідно ухвалити для виконання зобов’язань України перед Радою Європи.