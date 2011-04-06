Саміт Україна-ЄС від самого початку планувався на грудень

Брюссель. 6 квітня. УНІАН. Представник України при ЄС Костянтин ЄЛІСЕЄВ заявляє, що саміт Україна-ЄС в цьому році з самого початку планувався на грудень

Про це він заявив сьогодні власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі, відповідаючи на прохання прокоментувати інформацію, що була надрукована в газеті «Комерсант Україна» про те, що Україна нібито попросила ЄС про перенесення саміту з вересня на грудень.

«Як посадова особа, що бере безпосередню участь у переговорах з ЄС щодо графіку політичного діалогу можу відповідально заявити, що саміт Україна-ЄС в 2011 році завжди планувався на кінець року», - сказав він.

К.ЄЛІСЕЄВ зазначив, що інформація про перенесення саміту «є не більше, ніж вигадкою журналіста, фантазії в погоні за сенсацією – поганий союзник», - сказав К.ЄЛІСЕЄВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, газета «Коммерсант-Україна» повідомила, що Київ ініціював перенесення саміту Україна-ЄС із вересня на грудень.

Газета нагадує, що восени 2010 року Київ і Брюссель оголосили про намір завершити технічну частину переговорів за договором про асоціацію у середині 2011 року й узгодили графік переговорів, за яким у квітні й червні планувалося провести два останні раунди. ”Зараз таких ілюзій немає в жодної зі сторін. Реалістичний мінімум – 4 раунди, включаючи нинішній”, - сказало джерело газети в ЄС. Київ уже ініціював перенесення саміту Україна-ЄС із вересня на грудень. ”Але я не впевнений, що й до грудня ми встигнемо завершити переговори”, – сказав газеті високопоставлений український дипломат.

За інформацією газети, однією з головних проблем представники ЄС називають кризу довіри. ”У нас немає впевненості в щирості українського прагнення в переговорах за угодою про асоціацію й зону вільної торгівлі”, – заявила керівник торгово-економічного відділу представництва Євросоюзу в Україні Ульріке ХАУЕР минулого тижня на засіданні Національного конвенту щодо ЄС. ”У нас були підозри, що Київ веде подвійну гру й проводить із Росією діалог про вступ до Митного союзу...», - сказав співрозмовник газети.

Вчора заступник міністра економічного розвитку РФ Олексій ЛІХАЧОВ підтвердив, що Київ і Москва обговорюють суму компенсацій за вступ України до МС.

В українському МЗС заперечили факт ведення переговорів із Москвою. ”Позиція політичного керівництва України відома: ми віддані ідеї успішного просування переговорів щодо угоди про асоціацію”, – заявив заступник керівника МЗС Павло КЛІМКІН.