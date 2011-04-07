Польща не повністб відповідає Росії на запитання про катастрофу літака Качинського

Москва. 7 квітня. УНІАН. Польща не відповідає в повному обсягу на запити РФ у справі про катастрофу президентського літака Ту-154М 10 квітня 2010 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам повідомив офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир МАРКІН.

«Із 6 запитів, що їх направляв Слідчий комітет до Польщі, відповіді від компетентних органів Республіки Польща одержано поки лише на два, причому не в повному обсягу», - сказав В.МАРКІН.

Він навів приклад, що на перший запит про правову допомогу від 12 травня 2010 року надійшло 7 томів кримінальної справи, в яких містяться відповіді лише на 13 з 20 поставлених питань.

Зокрема, за словами В.МАРКІНА, польською стороною не надана відповіді на пункт, яким витребувані експертні висновки аудіозаписів зі складеними польськими фахівцями стенограмами переговорів, одержані з копій записів бортових самописців, переданих польській стороні Технічною комісією Міждержавного авіаційного комітету. При цьому він наголосив, що Слідчому комітету РФ так і не повідомили, чи виконувалися дані дії.

На другий запит російського слідства з Польщі надійшло 9 томів матеріалів польською мовою, які зараз перекладаються. «Проте вже зараз можна сказати, що опис цих матеріалів свідчить про те, що й цей запит виконано частково: деталізація телефонних з`єднань, витребувана російським слідством, на нашу адресу не надсилалася», - додав В.МАРКІН.

Крім того, за його словами, на даний час на три російські запити про правову допомогу, в яких доручено провести слідчі й інші процесуальні дії для встановлення обставин щодо 9 питань, що стосуються розслідування кримінальної справи, відповіді також не надійшло.

«Слідство сподівається, що польська сторона зробить усе можливе для належного виконання всіх запитів російської сторони про правову допомогу, що необхідне для встановлення повної й об`єктивної картини катастрофи і причин, що призвели до неї. Зі свого боку, Слідчий комітет Росії готовий до подальшої співпраці із слідчими органами Республіки Польща», - запевнив В.МАРКІН.

При цьому він відзначив, що Слідчим комітетом Росії виконується 8 доручень польських компетентних органів про правову допомогу. Раніше в рамках виконання запитів російською стороною до Польщі вже було направлено 28 томів копій матеріалів слідчих та інших процесуальних дій. Також відбулася передача польській стороні додаткових 1 тисячі 110 сторінок копій процесуальних документів, зокрема копій протоколів слідчих дій, проведених у присутності польських прокурорів у лютому 2011 року; протоколів оглядів і пізнань тіл, фрагментів людських останків, знайдених на місці події; висновків раніше проведених судових експертиз, які до цього не були направлені польській стороні.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня міністр внутрішніх справ і голова польської комісії, яка вивчає причини Смоленської трагедії, Єжі МІЛЛЕР заявив, що польським компетентним органам не вистачає багатьох матеріалів у цій справі.

Раніше повідомлялося, що польська прокуратура продовжила до жовтня 2011 року розслідування причин катастрофи урядового Ту-154, який розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року.

Довідка УНІАН. У січні 2011 року експерти російського МАК - несподівано для поляків, які розраховували на презентацію спільного документа – оприлюднив власний звіт про причини катастрофи, в якому всю вину за катастрофу президентського літака поклали на польських пілотів.

Польські експерти не згодні з основною тезою росіян, що пілоти під тиском високопоставлених осіб намагалися “будь-що” посадити літак, вважаючи, що вони з якихось причин просто не встигли вивести літак на так зване “друге коло”.