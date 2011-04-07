Росія передала Польщі 11 нових томів ”Катинської справи”

Київ. 7 квітня. УНІАН. Генеральна прокуратура Росії передала Польщі 11 томів розсекречених матеріалів ”Катинської справи”, передає ІТАР-ТАСС.

Передаючи матеріали представникові консульського відділу посольства Польщі Лонгіні ПУТКЕ, начальник Головного управління міжнародно-правової співпраці Генпрокуратури РФ Саак КАРАПЕТЯН повідомив, що томи кримінальної справи, які передаються і які вела Головна військова прокуратура Росії, містять матеріали, розсекречені російською міжвідомчою комісією.

Зокрема, в переданих томах містяться запити до Головного інформаційного центру МВС РФ, довідки про судимості та місця поховання військовополонених.

”В цілому, Росія до теперішнього часу передала польській стороні 148 томів кримінальної справи”, - повідомив С.КАРАПЕТЯН.

Довідка УНІАН. Поляки безрезультатно добивалися доступу до радянських архівів, які Росія одержала у спадок від СРСР, щоб дослідити документи про розстріл НКВС польських офіцерів у березні 1940 року.

Офіцерів, яких тримала в концентраційних таборах після захоплення Польщі радянська армія, розстріляли в селі Катинь неподалік від Смоленську, в селі Мідне біля Твері та під Харковом. За даними польських істориків, НКВС розстріляв від 15 до 19 тис. офіцерів, що становило половину офіцерського складу тодішньої армії Польщі.

У 2004 році Військова прокуратура РФ закрила розслідування цієї справи. Російська влада також відмовилася реабілітувати розстріляних польських офіцерів і визнати родичів жертв постраждалими.

Польська газета Rzeczpospolita в грудні минулого року повідомляла, що Європейський суд з прав людини в Страсбурзі за позовом родичів загиблих офіцерів зобов`язав російську владу надати дані про розслідування так званої Катинської справи до 19 березня 2010 року. ”Катинська справа” про розстріл тисяч полонених польських військовослужбовців співробітниками НКВС довгі роки ускладнювала відносини між двома країнами. Деякі політики в Польщі досі вважають, що Росія розсекретила не всі дані про цю трагедію.

9 квітня 2010 року Сейм Польщі закликав Росію обнародувати всі документи щодо масових розстрілів польських громадян у Катині. Депутати Сейму також відзначили, що, крім 20 тисяч поляків, у Катинському лісу були розстріляні тисячі росіян, українців, білорусів і представників інших народів.

26 листопада 2010 року Державна дума Росії визнала Катинську трагедію злочином сталінізму.