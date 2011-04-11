Президенти РФ і Польщі відзначать роковину Смоленської авіакатастрофи

Москва. 11 квітня. УНІАН. Сьогодні президенти Росії і Польщі Дмитро МЕДВЕДЄВ і Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ візьмуть участь у траурних заходах з нагоди перших роковин авіакатастрофи під Смоленськом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Глави держав вшанують пам`ять загиблим у цій трагедії, а також спільно відвідають Катинь, де покладуть вінки на російській і польській частинах меморіального комплексу», - зазначається у повідомленні.

Наголошується, що спільна трагедія авіакатастрофи під Смоленськом емоційно зблизила народи Росії і Польщі. У даний час російські правоохоронні органи продовжують слідчу роботу із з’ясування причин того, що сталося. Зокрема, 6 квітня польським компетентним органам у рамках виконання запиту про правову допомогу було передано 14 томів матеріалів російського слідства, а у 2010 році - 28.

За інформацією Кремля, сторони виходять з того, що неоднозначні сторінки спільної історії не повинні негативно проектуватися на теперішній час і на майбутнє російсько-польських відносин, тим більше обтяжувати їх. Спільне завдання - перевести історичну проблематику у суто наукову і морально-етичну площину. Важливим кроком у цьому плані стане створення двосторонніх центрів діалогу і злагоди в Росії і Польщі під егідою міністерств культури. Особливо затребуваний в зв`язку з цим досвід роботи Групи зі складних питань, що випливають з історії російсько-польських відносин.

Також повідомляється, що відповідно до доручень Президента РФ триває робота з усунення інформаційної невизначеності щодо ”катинської теми”. Зокрема, здійснюється подальше розсекречення матеріалів кримінальної справи № 159 - 7 квітня відбулася передача польській стороні чергової партії (11 томів) архівних матеріалів.

10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився польський урядовий літак Ту-154М. Усі 96 осіб, які перебували на борту, зокрема Президент Польщі Лех Качиньський, загинули.