ПАРЄ занепокоєна ситуацією в Білорусі

Страсбург. 11 квітня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи занепокоєна ситуацією в Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні у Страсбурзі Президент ПАРЄ Мевлут ЧАВУШОГЛУ на прес-конференції перед початком другої частини сесії ПАРЄ.

«Те, що сталося в Білорусі, непокоїть нас», - сказав він.

Президент ПАРЄ нагадав, що в березні Бюро Асамблеї і Постійний комітет вирішили створити комісію ad-hoc для вивчення ситуації з політичними в`язнями у Білорусі. «Що ми хочемо бачити – повну співпрацю з цією комісією», - сказав він.

При цьому М.ЧАВУШОГЛУ відзначив, що він особисто виступає за надання певного статусу Білорусі. «Я все ще за діалог з Білоруссю і за те, щоб надати Білорусі якийсь статус. Але Білорусь теж має зробити певні кроки і виконати певні умови», - сказав він.