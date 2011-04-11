Венеціанська комісія стурбована розширенням повноважень Януковича

Страсбург. 11 квітня. УНІАН. Венеціанська комісія стурбована розширенням повноважень Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам у Страсбурзі секретар Венеціанської комісії Томас МАРКЕРТ, коментуючи підписаний Президентом України минулого тижня закон про центральні органи виконавчої влади.

«Цей закон виходить далеко за рамки рішення, прийнятого Конституційним Судом України (у жовтні 2010 року зі скасування змін до Конституції 2004 року – УНІАН), - сказав він.

За словами секретаря Венеціанської комісії, рішення про розділення повноважень, їх розширення або звуження мають приймати не Президент чи парламент, вони мають визначатися положеннями Конституції.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав ухвалений Верховною Радою 17 березня Закон ”Про центральні органи виконавчої влади”, який визначає організацію, повноваження і порядок діяльності центральних органів виконавчої влади України.

Закон визначає основні завдання, принципи і організацію діяльності центральних органів виконавчої влади, їх види, структуру, компетенцію, місце в системі органів виконавчої влади, соціальне та інше забезпечення працівників центральних органів виконавчої влади.

Відповідно до закону, систему центральних органів виконавчої влади складають міністерства та інші центральні органи виконавчої влади.

Система центральних органів виконавчої влади є складовою системи органів виконавчої влади, найвищим органом якої є Кабінет міністрів України.

Відповідно до закону, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади утворюються, реорганізуються і ліквідуються Президентом України за поданням прем`єр-міністра.

Перший заступник міністра і заступник міністра (у разі введення) призначаються на посади за поданням прем`єр-міністра і звільняються з посад Президентом.

Прем`єр-міністр вносить на розгляд Президента подання про призначення на посаду першого заступника міністра і заступника міністра (у разі введення) відповідно до пропозицій відповідного міністра.

У разі звільнення міністра перший заступник міністра і заступник міністра (у разі введення) звільняються з посад Президентом України.

У законі визначені повноваження міністра і першого заступника міністра.

Відповідно до закону, Антимонопольний комітет України, Фонд державного майна України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України є центральними органами виконавчої влади зі спеціальним статусом. Інші центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом можуть бути утворені Президентом України.

Голова Антимонопольного комітету України, голова Фонду державного майна України, голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України призначаються на посади і звільняються з посад Президентом за згодою Верховної Ради.

Заступники голови Антимонопольного комітету України, голови Фонду державного майна України, голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України призначаються на посади за поданням прем`єр-міністра і звільняються з посад Президентом України.