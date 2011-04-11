2011 рік - рік стратегічних можливостей у відносинх Україна-ЄС

Київ. 11 квітня. УНІАН. 2011 рік є роком стратегічних можливостей у відносинах між Україною та Європейським Союзом, заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні на нараді послів України в державах-членах ЄС у Брюсселі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, К.ГРИЩЕНКО підкреслив, що саме в такому ракурсі ставить перед українською дипломатію завдання Президент України. Йдеться про завершення переговорів по угоді про асоціацію, включно із створенням поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, досягнення прогресу в реалізації Плану дій безвізового режиму.

Успішне виконання цих завдань закладе фундамент розвитку України на наступні роки, підкреслив міністр.

У цьому зв’язку, зауважив К.ГРИЩЕНКО, особливо важливим є посилення координації зусиль МЗС, представництва України при ЄС, посольств України в країнах-членах для максимальної реалізації існуючого на сьогодні потенціалу та довіри у відносинах між Україною та її європейськими партнерами.

Це набуває особливої ваги в контексті наближення головування Польщі в Європейському Союзі, яке має створити додаткові сприятливі умови для просування пріоритетів порядку денного Україна-ЄС, сказав міністр закордонних справ України.

К.ГРИЩЕНКО закликав керівників дипломатичних установ активізувати зусилля щодо створення сприятливих умов для надання Україні європейської перспективи, а також відображення інтересів України у контексті стратегічної перегляду Європейської політики сусідства та посилення «Східного партнерства».

У контексті головування України в Комітеті міністрів Ради Європи були обговорені шляхи забезпечення належної реалізації існуючих пріоритетів.

Особливу увагу під час наради було приділено питанням забезпечення належного відзначення 25-ї роковин Чорнобильської катастрофи та 20-ї річниці Незалежності України.