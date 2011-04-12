У Варшаві демонтували намет опозиціонерів біля Канцелярії Президента

Варшава. 12 квітня. УНІАН. Правоохоронці демонтували намет, встановлений біля канцелярії Президента Польщі у Варшаві, в якому кілька активістів опозиції планували проводити безстрокову акцію з вимогами відставки глави уряду Дональда ТУСКА.

Про це кореспондента УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар служби муніципальних правоохоронців Моніка НІЖНЯК.

Вона пояснила дії правоохоронців тим, що організатори акції не мали дозволу відповідних органів на встановлення намету.

За словами М.НІЖНЯК, кілька осіб, які чинили опір під час демонтажу намету, були затримані, але невдовзі їх підпустили з поліції. При цьому вона зауважила, що ні організаторів акції, ні осіб, які чинили опір, не оштрафували.

Намет демонтували вчора увечері.

Як повідомляв УНІАН, кілька поляків, які входять до групи „Солідарні 2010”, після вшанування пам’яті жертв Смоленської авіакатастрофи ввечері 10 квітня розбили намет перед канцелярією Президента Польщі у центрі Варшави. Вони заявили, що вимагають відставки Д.ТУСКА та кількох міністрів його уряду „за зраду національних інтересів”. Також опозиціонери наполягали на створенні міжнародної комісії з розслідування причин авіакатастрофи 10 квітня 2010 року.

За даними польських ЗМІ, у першу ніч в наметі перебували від 7 до 20 осіб.