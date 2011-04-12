ПАРЄ вшанувала пам`ять загиблих в метро Мінська

Страсбург. 12 квітня. УНІАН. Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вшанувала хвилиною мовчання пам`ять загиблих внаслідок вчорашнього вибуху в метро Мінська.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи ранкове засідання другої частини сесії ПАРЄ, її Президент Мевлут ЧАВУШОГЛУ засудив цей терористичний акт.

«Від імені Асамблеї я хочу засудити в найжорсткішій формі те, що виглядає терористичним актом, що стався вчора ввечері в метро Мінська», - сказав він.

Президент ПАРЄ назвав цей вибух «варварським актом».

Він також висловив співчуття сім`ям загиблих і постраждалих.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську внаслідок вибуху на станції метро «Жовтнева», що стався ввечері 11 квітня, загинули 12 людей, 157 – госпіталізовані, з них 26 перебувають у важкому стані.