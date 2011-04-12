Путін: Україні не варто боятися проблем з ЄС після приєднання до Митного союзу

Київ. 12 квітня. УНІАН. Глава уряду РФ Володимир ПУТІН вважає, що Україні не варто боятися проблем з Європейським Союзом у разі приєднання до Митного союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

«Що стосується побоювань, про які ви говорили, пов`язаних з Митним союзом, то відносно самого Митного союзу і політики Митного союзу стосовно третіх країн я великих проблем не бачу, вони не повинні виникнути і не виникатимуть. Питання звичайно в тому, про що може домовитися Україна зі своїми партнерами в рамках створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він зазначив, що рівень митного захисту країн Митного союзу близько 10,5%, а рівень митного захисту України як члена СОТ – 4,5%.

«У нас виникає побоювання, що якщо на таких же умовах буде створена і зона вільної торгівлі (ЗВТ) з Євросоюзом, то значна частина товарів не буде запитана на зовнішніх ринках, а ці товари можуть почати надходити з України на нашу митну територію. І в цьому разі нам доведеться запроваджувати захисні заходи», - сказав В.ПУТІН.

При цьому він підкреслив, що в ході переговорів про створення зони вільної торгівлі треба вести відкриту дискусію з усіх економічних питань. «Ми повинні про це говорити прямо і своєчасно, і з відкритими картами працювати і з Україною, і з Росією, і з Казахстаном, і з Білоруссю, і з Європейським Союзом. Ми всі повинні карти відкрити і чесно подивитися, що у нас на столі. І лише таким чином можна знайти рішення, які будуть прийнятні для всіх», - сказав російський прем`єр.

В.ПУТІН також додав, що Росія теж веде переговори про ЗВТ з Євросоюзом.

Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує Україні спільно встановлювати зону вільної торгівлі з Європейським Союзом після приєднання до Митного союзу і встановлення єдиного економічного простору в рамках Росії, Білорусі, Казахстану і України.

15 березня на прес-конференції в Мінську прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом може негативно позначитися на економічних відносинах України з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

7 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, виступаючи у Верховній Раді з щорічним посланням «Про внутрішнє і зовнішнє положення України в 2011 році», сказав, що Україна хоче співробітничати з Митним союзом за схемою “три плюс один”.

На переконання Президента, це дасть змогу забезпечити реальний курс на зближення європейського і євразійського економічних просторів.

Він зазначив, що євроінтеграційний курс не був і не перешкоджатиме розвитку стратегічного партнерства України з РФ.

Україна і ЄС почали переговори про угоду про асоціацію в 2007 році. На початку 2008 року, після вступу України до Світової організації торгівлі, сторони почали переговори про угоду про зону вільній торгівлі, котра має стати складовою частиною угоди про асоціацію.

22 березня перший віце-прем`єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ заявив, що в першому півріччі 2011 року Україна закінчить переговори з Європейським Союзом про угоди щодо зону вільної торгівлі і безвізовий режим.