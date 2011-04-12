Київ. 12 квітня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО запросив в Україну бізнес Люксембургу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС, про це міністр заявив під час зустрічі з представниками люксембурзьких ділових кіл, що відбулася у рамках його візиту до Королівства Бельгія та Великого Герцогства Люксембург.

У зустрічі взяли участь керівники таких відомих компаній, як ArcelorMittal, Paul Wurth, SES, Cargolux, Astron Buildings, Accumalux, ТПП Люксембургу.

В ході зустрічі К.ГРИЩЕНКО ознайомив присутніх з основними напрямками сучасної зовнішньої політики та станом соціально-економічного розвитку України, позицією нашої держави з актуальних питань сучасності. Були обговорені перспективи українсько-люксембурзького економічного співробітництва, зокрема у галузях металургії, важкого машинобудування, цивільного будівництва, транспорту, електроніки.

Президент Федерації промисловців Люксембургу Р.ДЕНЕВАЛЬД підтвердив готовність люксембурзьких ділових кіл організувати економічну місію Великого Герцогства Люксембург в Україну у найближчій перспективі.