Україна і Литва активізують співпрацю в оборонній сфері

Київ. 13 квітня. УНІАН. Міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ і міністр охорони краю Литовської Республіки Раса ЮКНЯВІЧЄНЄ підписали міжвідомчу Угоду стосовно співробітництва у сфері оборони та Технічну угоду щодо направлення миротворчого персоналу України для виконання завдань у складі литовського контингенту, що діє в рамках Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання документів відбулося сьогодні у Києві за результатами переговорів української і литовської офіційних військових делегацій.

«Зараз ми продовжуємо опрацювання правової бази із створення спільної литовсько-польсько-української бригади ЛитПолУкрбриг, що є актуальним для співробітництва у рамках Європейського Союзу. Також ми активізуємо військово-технічне співробітництво між нашими Міністерствами оборони у питаннях підготовки військових фахівців, представників сержантського складу, мовної підготовки», - прокоментував зміст досягнутих домовленостей глава українського оборонного відомства М.ЄЖЕЛЬ.

Він також окремо акцентував увагу на спільній участі українських і литовських військовослужбовців у складі Міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані.

Як узагальнив міністр оборони України, йдеться про широкий спектр українсько-литовської співпраці на рівні військових відомств не лише на двосторонніх засадах, а й в рамках програм Євросоюзу, НАТО та під егідою ООН.

«Я приїхала в України, ґрунтуючись на сильній політичній волі, і хочу сказати, що ми – литовці, Литовська держава – прагнемо продовжувати й поглиблювати співробітництво. Ми сприймаємо Європу не лише у рамках Євросоюзу, а ширше. І без України неможливо побудувати систему безпеки у цьому регіоні», - заявила у свою чергу Р.ЮКНЯВІЧЄНЄ.

Вона також висловила переконання, що сьогодні України і Литва «разом роблять світ безпечнішим». «А ЛитПолУкрбриг – це той проект, задля реалізації якого не треба жалкувати сил. Адже ніхто не знає, з якими кризовими явищами може зустрітися Європа у майбутньому», - наголосила вона.

Глава військового відомства Литви також констатувала, що виклики безпеці сьогодні не мають кордонів, і спільне реагування на них, зокрема, на регіональному рівні, не повинно залежати від належності держави до того чи іншого військово-політичного блоку.