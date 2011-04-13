Рада Європи сподівається на допомогу України у відносинах з Білоруссю

Страсбург. 13 квітня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД сподівається на допомогу України у відносинах з Білоруссю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з українськими журналістами в Страсбурзі.

«Це одна з тем, які я хочу обговорити в Києві, тому що Україна – дійсно експерт і може сприяти Раді Європи», - сказав він.

На уточнююче питання УНІАН, чи означає це, що Україна, на його думку, може стати певним посередником між Радою Європи і Білоруссю, Т.ЯГЛЕНД відповів: «Я не думаю, що роль посередника, але може використати свій вплив як сусіда, щоб ми могли рухатися далі в діалозі».

При цьому Генсек Ради Європи зазначив, що Білорусь є європейською країною, а тому має брати участь, на його думку, в діяльності європейських інститутів.

«Білорусь – європейська країна, належить Європі й має бути в європейських інститутах. Єдина проблема – внутрішня ситуація в країні. Це не те, що Південне Середземномор`я чи Північна Африка, які залишаються сусідами. Білорусь – європейська країна», - наголосив Т.ЯГЛЕНД.

Разом з тим, він вважає, що не варто чекати значних кроків з боку європейських інститутів доти, доки не будуть звільнені політичні в’язні. «Це найбільша перешкода зараз – затримання всіх цих людей після виборів», - сказав Т.ЯГЛЕНД.

Ще однією важливою обставиною для розвитку діалогу між Радою Європи і Білоруссю він назвав питання страти. «Білорусь мала статус гостя в Парламентській Асамблеї Ради Європи, але коли вона стала знову застосовувати страту, вона була виключена. Якщо вона введе мораторій, то зможе знову повернутися в статус гостя в ПАРЕ», - сказав Генсек Ради Європи.