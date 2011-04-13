Генсек Ради Європи обговорить в Києві головування України в організації

Страсбург. 13 квітня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД під час свого візиту до Києва обговорить з владою країни її головування в Комітеті міністрів Ради Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні українським журналістам у Страсбурзі.

«Головна мета – обговорити президентство України», - сказав Генсек.

Як повідомляв УНІАН, Т.ЯГЛЕНД планує відвідати Київ 20-21 квітня. Під час візиту він візьме участь в заходах з нагоди 25-річчя трагедії на Чорнобильській АЕС.

Україна головуватиме в Комітеті міністрів Ради Європи з травня по листопад 2011 року.