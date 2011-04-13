Генсек Ради Європи обговорить в Києві головування України в організації
17:13, 13 квітня 2011Новини ЄС
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Ягленд буде в Україні 20-21 квітня
Страсбург. 13 квітня. УНІАН. Генеральний секретар Ради Європи Торбйорн ЯГЛЕНД під час свого візиту до Києва обговорить з владою країни її головування в Комітеті міністрів Ради Європи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні українським журналістам у Страсбурзі.
«Головна мета – обговорити президентство України», - сказав Генсек.
Як повідомляв УНІАН, Т.ЯГЛЕНД планує відвідати Київ 20-21 квітня. Під час візиту він візьме участь в заходах з нагоди 25-річчя трагедії на Чорнобильській АЕС.
Україна головуватиме в Комітеті міністрів Ради Європи з травня по листопад 2011 року.
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